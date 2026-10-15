Pedra nos rins: 6 hábitos do dia a dia que aumentam o risco sem você perceber

Para o urologista Nelson Batezini, a hidratação e a alimentação têm papel importante na prevenção, mas não são os únicos fatores que precisam ser considerados. “A formação de cálculos urinários depende de vários fatores. Existe uma predisposição individual, mas hábitos como baixa ingestão de líquidos e consumo excessivo de sal podem favorecer a concentração de substâncias na urina e aumentar o risco de formação das pedras.”