O que significa água no pulmão? Veja as causas e quando é preciso drenar o líquido

“Quando alguém diz que está com água no pulmão, precisamos traduzir isso do ponto de vista médico. O líquido está dentro do pulmão? Está ao redor do pulmão? É consequência de uma doença cardíaca, de uma infecção, de um tumor, de uma embolia, de uma doença do fígado ou do rim? A conduta depende dessa resposta”, explica.