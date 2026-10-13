Novo anuncia apoio a Pazolini no 2º turno para governador do ES

O Novo decidiu apoiar oficialmente o ex-prefeito de Vitória
Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno da eleição para governador do
Espírito Santo. A decisão foi anunciada em nota oficial do Diretório Estadual
do partido, divulgada na tarde desta terça-feira (13).
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O posicionamento não surpreende. Nos meses que antecederam a
campanha eleitoral, o Novo sempre esteve mais próximo do grupo político de
Pazolini e chegou a flertar com a possibilidade de aderir à coligação liderada
pelo Republicanos.
No entanto, o partido priorizou o lançamento de seu próprio
candidato ao Senado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim. O vereador foi
líder de Pazolini e é o atual líder da prefeita Cris Samorini (PP) na Câmara de
Vitória.
Na coligação de Pazolini, os dois candidatos ao Senado foram
Evair de Melo (Republicanos), eleito, e Maguinha Malta (PL), não eleita. Como
não havia espaço para a candidatura de Monjardim, o Novo preferiu lançar uma
chapa independente, só com seu candidato ao Senado, mantendo a neutralidade na
disputa para governador no 1º turno.
Na eleição para o Senado, Monjardim só teve 25.505 votos, o
equivalente a 0,63% dos votos válidos. Chegou no 10º lugar, entre dez
candidatos.
Agora, no 2º turno, o partido de direita marca sua posição a favor de Pazolini, no 2º turno da disputa contra o governador Ricardo Ferraço (MDB).
Nota oficial
"O Espírito Santo precisa continuar avançando"
O Diretório Estadual do Partido Novo no Espírito Santo vem a
público manifestar seu apoio à candidatura de Lorenzo Pazolini ao Governo do
Estado, neste 2º turno das eleições de 2026. Essa manifestação está
fundamentada no compromisso com princípios essenciais à administração pública,
como ética, responsabilidade fiscal, transparência, eficiência na gestão e
respeito ao cidadão.
O Espírito Santo precisa continuar avançando com seriedade
administrativa, desenvolvimento econômico, fortalecimento da segurança pública
e políticas que ampliem as oportunidades para todos os capixabas.
O Partido Novo reafirma seu compromisso com a boa política,
a democracia e a construção de um Espírito Santo cada vez mais desenvolvido,
justo e próspero.
IURI VERAS AGUIAR
Presidente do Diretório Estadual do Partido Novo no Espírito
Santo
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