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Vitor Vogas

Novo anuncia apoio a Pazolini no 2º turno para governador do ES

Decisão foi anunciada em nota oficial do Diretório Estadual do partido, divulgada na tarde desta terça-feira (13)

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 15:48

Públicado em 

13 out 2026 às 15:48
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Iuri Aguiar é presidente estadual do Novo
Iuri Aguiar é presidente estadual do Novo Acervo pessoal

O Novo decidiu apoiar oficialmente o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno da eleição para governador do Espírito Santo. A decisão foi anunciada em nota oficial do Diretório Estadual do partido, divulgada na tarde desta terça-feira (13).


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O posicionamento não surpreende. Nos meses que antecederam a campanha eleitoral, o Novo sempre esteve mais próximo do grupo político de Pazolini e chegou a flertar com a possibilidade de aderir à coligação liderada pelo Republicanos.


No entanto, o partido priorizou o lançamento de seu próprio candidato ao Senado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim. O vereador foi líder de Pazolini e é o atual líder da prefeita Cris Samorini (PP) na Câmara de Vitória.


Na coligação de Pazolini, os dois candidatos ao Senado foram Evair de Melo (Republicanos), eleito, e Maguinha Malta (PL), não eleita. Como não havia espaço para a candidatura de Monjardim, o Novo preferiu lançar uma chapa independente, só com seu candidato ao Senado, mantendo a neutralidade na disputa para governador no 1º turno.


Na eleição para o Senado, Monjardim só teve 25.505 votos, o equivalente a 0,63% dos votos válidos. Chegou no 10º lugar, entre dez candidatos.


Agora, no 2º turno, o partido de direita marca sua posição a favor de Pazolini, no 2º turno da disputa contra o governador Ricardo Ferraço (MDB). 

Nota oficial

"O Espírito Santo precisa continuar avançando"

O Diretório Estadual do Partido Novo no Espírito Santo vem a público manifestar seu apoio à candidatura de Lorenzo Pazolini ao Governo do Estado, neste 2º turno das eleições de 2026. Essa manifestação está fundamentada no compromisso com princípios essenciais à administração pública, como ética, responsabilidade fiscal, transparência, eficiência na gestão e respeito ao cidadão.

 

O Espírito Santo precisa continuar avançando com seriedade administrativa, desenvolvimento econômico, fortalecimento da segurança pública e políticas que ampliem as oportunidades para todos os capixabas.

 

O Partido Novo reafirma seu compromisso com a boa política, a democracia e a construção de um Espírito Santo cada vez mais desenvolvido, justo e próspero.


IURI VERAS AGUIAR

Presidente do Diretório Estadual do Partido Novo no Espírito Santo

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Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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