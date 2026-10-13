Novo anuncia apoio a Pazolini no 2º turno para governador do ES

O Novo decidiu apoiar oficialmente o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno da eleição para governador do Espírito Santo. A decisão foi anunciada em nota oficial do Diretório Estadual do partido, divulgada na tarde desta terça-feira (13).





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O posicionamento não surpreende. Nos meses que antecederam a campanha eleitoral, o Novo sempre esteve mais próximo do grupo político de Pazolini e chegou a flertar com a possibilidade de aderir à coligação liderada pelo Republicanos.





No entanto, o partido priorizou o lançamento de seu próprio candidato ao Senado, o vereador de Vitória Leonardo Monjardim. O vereador foi líder de Pazolini e é o atual líder da prefeita Cris Samorini (PP) na Câmara de Vitória.





Na coligação de Pazolini, os dois candidatos ao Senado foram Evair de Melo (Republicanos), eleito, e Maguinha Malta (PL), não eleita. Como não havia espaço para a candidatura de Monjardim, o Novo preferiu lançar uma chapa independente, só com seu candidato ao Senado, mantendo a neutralidade na disputa para governador no 1º turno.





Na eleição para o Senado, Monjardim só teve 25.505 votos, o equivalente a 0,63% dos votos válidos. Chegou no 10º lugar, entre dez candidatos.





Agora, no 2º turno, o partido de direita marca sua posição a favor de Pazolini, no 2º turno da disputa contra o governador Ricardo Ferraço (MDB).