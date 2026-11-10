Nem todo produto com grãos é integral: saiba como identificar e aproveitar os benefícios

Pessoas que apresentam determinadas condições gastrointestinais ou que precisam restringir alimentos específicos têm de buscar orientação profissional. Os celíacos devem evitar trigo, centeio e cevada, assim como seus derivados que contenham glúten. Os diabéticos, por outro lado, necessitam checar o teor de carboidratos, embora as fibras possam contribuir para uma resposta glicêmica mais gradual. A quantidade consumida deve considerar o tipo de alimento, o preparo e sua combinação com proteínas, gorduras e outros componentes da refeição.