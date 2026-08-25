Nem na geladeira, nem na bancada: este é o melhor lugar para guardar o abacate verde

Colocar uma fruta ainda verde na geladeira pode fazer com que ela leve mais tempo para atingir a textura e as características esperadas. O ideal é transferi-lo para a geladeira quando já estiver no ponto para consumo, pois a refrigeração ajuda a prolongar a vida útil do alimento. A geladeira é mais útil depois que o abacate já atingiu o ponto de maturação, quando o objetivo passa a ser retardar sua deterioração.