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Coceira e manchas no corpo

Micose de pele: conheça causas, como tratar e prevenir

Umidade, suor e objetos compartilhados podem gerar infecções por fungo

Publicado em 17 de Setembro de 2025 às 18:00

Renam Linhares

Renam Linhares

Publicado em 

17 set 2025 às 18:00
Coceira persistente, manchas brancas ou vermelhas na pele e até unhas deformadas podem ser sinais de micose Crédito: Shutterstock
Coceira persistente, manchas brancas, marrons ou vermelhas na pele e unhas deformadas podem ser sinais de micose, uma infecção comum causada por fungos que já estão presentes no ambiente e aproveitam para se multiplicar quando encontram condições favoráveis, como excesso de suor, calor, umidade e oleosidade.
De acordo com especialistas, estes microrganismos se alimentam de queratina, uma substância presente na pele, unhas e cabelos. Essa ação pode provocar sintomas como descamação, crostas amareladas, áreas sem pelos no couro cabeludo ou até fissuras na pele.
Como explica a dermatologista Pauline Lyrio, o contato da pele úmida em regiões de dobras, como virilha e abaixo das mamas, ou pequenos traumas ao cutucar as unhas são cenários que favorecem a contaminação. Para a médica, é essencial ter atenção com a umidade corporal.
O ideal é enxugar bem as regiões de dobras após o banho e evitar compartilhar objetos como toalhas e alicates. "Em alguns casos, até usar secador com vento frio para manter a pele seca”, destaca.
Existem alguns sinais no corpo que devem ser observados no dia a dia para identificar as micose. São eles:
  • Descamação entre os dedos dos pés
  • Manchas avermelhadas no corpo
  • Descamação e vermelhidão nas virilhas
  • Manchas claras no tronco e braços
  • Unhas descoladas

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Tem cura?

De acordo com dermatologistas, as micoses têm cura e são passíveis de tratamento. Em alguns casos, basta o uso de antifúngicos. Em outros, é necessário aplicar medicamentos orais. "Também podemos usar tratamentos de manutenção para evitar novas infecções”, completa Pauline Lyrio.
Porém, a grande armadilha está em minimizar o problema com os fungos e interromper o tratamento, o que pode implicar na piora e evolução das micoses. Manter a pele seca e evitar o excesso de suor são passos essenciais.
Conforme explica a dermatologista Letícia Bastos, alguns cuidados básicos podem ser tomados para prevenir casos de micose.
Prefira roupas leves e arejadas, use meias de algodão trocadas diariamente, evite ficar com roupas molhadas por muito tempo e não ande descalço em locais públicos como banheiros ou piscinas
Letícia Bastos - Médica Dermatologista
A médica lembra que a automedicação não é recomendada. Como as alterações na pele podem ser similares às de outras condições, como alergias, dermatites e psoríases, o ideal é que um dermatologista faça o diagnóstico. Dicas da internet ou soluções milagrosas podem atrasar o tratamento e até agravar o problema. "Só o médico pode diferenciar e indicar o tratamento adequado”, finaliza Letícia Bastos.
*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Beatriz Heleodoro.

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