Mais cor e sabor no prato: veja como aproveitar os alimentos típicos da primavera

“Quanto maior a variedade de cores e tipos de alimentos naturais no prato, maior também a diversidade de nutrientes consumidos. Por isso, a recomendação para compor um cardápio saudável com feijões, cereais, tubérculos, carnes e ovos, castanhas e leites e derivados é alternar as escolhas e observar quais opções de frutas, legumes ou verduras estão mais frescas e disponíveis na região”, orienta Camilla Cordova.