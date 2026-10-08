Tem fígado em casa? Aprenda 5 receitas práticas e saudáveis para o almoço

Em um recipiente, tempere o fígado de frango com o alho amassado, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos para absorver os temperos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio-alto e coloque o fígado. Doure por aproximadamente 5 minutos, virando os pedaços para que fiquem dourados por todos os lados e cozidos por dentro. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, disponha a alface e o espinafre. Distribua os tomates-cereja e os pimentões sobre as folhas. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Coloque o fígado ainda quente no centro da salada e sirva imediatamente.