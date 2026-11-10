Maçã com ou sem casca? Entenda como aproveitar melhor seus nutrientes

Apesar de sua popularidade, uma dúvida bastante comum é se a maçã deve ser consumida com ou sem casca. Enquanto algumas pessoas preferem retirar a parte externa por causa da textura, outras optam por preservá-la para aproveitar melhor seus nutrientes. A verdade é que as duas formas de consumo podem fazer parte de uma alimentação saudável, mas existem diferenças nutricionais que merecem atenção.