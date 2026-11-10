Capixabas embarcam para a China para disputar a Copa do Mundo de Karatê

A modalidade do kata feminino do karatê brasileiro terá sotaque capixaba no maior palco da modalidade. As atletas Claudina Aguiar, Helen Tatagiba e Victoria Tatagiba embarcam nesta terça-feira (10) rumo à China, onde representarão a Seleção Brasileira na Karate World Cup 2026. A competição, organizada pela Federação Mundial de Karatê (WKF), acontece entre os dias 20 e 22 de novembro.
Convocadas pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), as três carimbaram o passaporte para o torneio mundial após o desempenho no Campeonato Pan-Americano. Elas formam a única equipe a representar o Brasil na categoria sênior de kata feminino por equipes nesta edição.
O caminho até a classificação exigiu uma rotina intensa de treinamentos ao longo de um ano e meio. A preparação final foi concentrada no Ginásio de Lutas do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, localizado na sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória.
Para Helen Tatagiba, a viagem para o continente asiático consolida uma trajetória de superação técnica e física voltada exclusivamente para este objetivo.
Foi um processo doloroso e muito difícil, mas também muito feliz, alegre e gratificante. Estar passando por tudo o que vivemos e ainda vamos viver é incrível. É uma competição muito importante, a maior competição de equipes do mundo, realizada a cada dois anos. Estamos muito animadas e contentes, prontas para dar o nosso melhor em quadra e fazer tudo aquilo que treinamos durante tanto tempo. Foi um ano e meio de preparação voltado especialmente para essa competição. Sempre foi nosso objetivo, nosso alvo, e agora estamos realizando mais um sonho da nossa carreira.
Helen Tatagiba, atleta profissional de karatê
A Copa do Mundo de Karatê da WKF é realizada a cada dois anos e reúne exclusivamente as seleções nacionais que obtiveram índice e vaga através das seletivas continentais.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de