Capixabas embarcam para a China para disputar a Copa do Mundo de Karatê

A modalidade do kata feminino do karatê brasileiro terá sotaque capixaba no maior palco da modalidade. As atletas Claudina Aguiar, Helen Tatagiba e Victoria Tatagiba embarcam nesta terça-feira (10) rumo à China, onde representarão a Seleção Brasileira na Karate World Cup 2026. A competição, organizada pela Federação Mundial de Karatê (WKF), acontece entre os dias 20 e 22 de novembro.





Convocadas pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK), as três carimbaram o passaporte para o torneio mundial após o desempenho no Campeonato Pan-Americano. Elas formam a única equipe a representar o Brasil na categoria sênior de kata feminino por equipes nesta edição.