A batalha do novo Parlamento de Israel que pode decidir o futuro político de Netanyahu

Os quatro princípios de Eisenkot também são controversos para os partidos árabes. Ambos defendem a igualdade de direitos nacionais e civis para os cidadãos árabes de Israel, que representam cerca de 20% da população. A grande maioria dos árabes israelenses não é obrigada a prestar serviço militar, e nenhum dos dois partidos reconheceu publicamente o Hamas como uma organização terrorista.