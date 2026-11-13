Limão e sol: entenda por que essa combinação pode causar queimaduras

Espremer limão na praia, preparar uma caipirinha à beira da piscina ou temperar um peixe durante um dia de sol pode provocar queimaduras, bolhas e manchas escuras na pele. A combinação entre o contato com substâncias presentes em frutas cítricas e a exposição solar causa a fitofotodermatite, reação que ganha atenção com a proximidade do verão e a previsão de temperaturas acima da média em boa parte do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As lesões podem deixar marcas persistentes.