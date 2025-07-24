Julho Laranja: entenda a importância de cuidar dos dentes desde a infância

Qualquer alteração na dentição da criança. Se ela tem a mordida torta, se os dentes estão muito tortos, apinhados ou fora de posição.

Se a criança morde e não mostra os dentes de baixo. Ou se a criança morde e os dentes da frente continuam abertos sem se tocar.

Se os dentes são muito projetados para frente, especialmente se a criança já começa a ganhar apelidos por causa disso.

Quando o riso da criança é torto em relação ao rosto dela, ela tem um desvio na mastigação.

Observar comportamentos como o ronco ou sono muito agitado.

Dores no rosto ou na articulação, estalos na articulação da criança.

E hábitos prejudiciais como roer unhas, morder objetos, chupar dedo ou chupeta e o ranger de dentes, são sinais que os pais podem ficar atentos de que a criança provavelmente precisa de um acompanhamento.