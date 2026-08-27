Fenômeno de Uhthoff: o calor pode piorar os sintomas da esclerose múltipla?

Essa é uma das principais dúvidas de quem convive com a esclerose múltipla . “Nem toda piora de um sintoma significa uma nova crise. A relação temporal com o calor é uma pista importante, mas qualquer alteração nova, persistente ou diferente do padrão habitual deve ser discutida com o neurologista”, alerta o Dr. Mário Braga. A recomendação é não fazer uma autodiagnose. Sintomas neurológicos novos ou que persistem precisam ser avaliados individualmente.