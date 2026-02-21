Entenda os riscos do uso de antibióticos em crianças

- Usar antibióticos somente diante de confirmação ou forte suspeita de infecção bacteriana, sempre com indicação médica;

- Evitar automedicação e não utilizar sobras de tratamentos anteriores;

- Não insistir em antibióticos para quadros virais;

- Manter vacinas e consultas de rotina em dia;

- Observar se a criança melhora com hidratação, descanso e controle de sintomas antes de considerar o uso do medicamento

