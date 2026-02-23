AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • Entenda como o TDAH pode afetar o desempenho e a rotina dos universitários
Se cuida

Entenda como o TDAH pode afetar o desempenho e a rotina dos universitários

Na universidade, os sintomas se tornam mais visíveis diante de múltiplas demandas

Publicado em 23 de Fevereiro de 2026 às 19:32

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 fev 2026 às 19:32
Apoio e acompanhamento adequados ajudam estudantes a lidar com o TDAH no dia a dia (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Apoio e acompanhamento adequados ajudam estudantes a lidar com o TDAH no dia a dia Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
O início da vida universitária pode tornar mais evidentes os sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), condição do neurodesenvolvimento que afeta a atenção, a organização e o controle da impulsividade. Com o aumento das exigências acadêmicas, da necessidade de autonomia e da pressão por desempenho, muitos estudantes passam a apresentar prejuízos tanto na vida acadêmica quanto na pessoal.
De acordo Gianny Cesconetto, professora da Inspirali — ecossistema que atua na gestão de 15 escolas médicas em diversas regiões do Brasil —, pediatra de adolescentes e psicoterapeuta, o TDAH envolve padrões persistentes de desatenção e hiperatividade-impulsividade, com início na infância e possível continuidade na vida adulta. “Na universidade, os sintomas se tornam mais visíveis diante de múltiplas demandas e da necessidade de organizar a própria rotina”, explica.

Características do TDAH em universitários

Entre as principais características em universitários, estão dificuldade de concentração em aulas e leituras longas, perda de prazos, desorganização, dificuldade para concluir tarefas e inquietação mental. Segundo a professora, esses sinais costumam ser interpretados como falta de esforço quando, na verdade, refletem dificuldades reais no funcionamento executivo do estudante. Também podem ocorrer impulsividade nas decisões e impactos na autoestima e nas relações interpessoais.
O diagnóstico do transtorno é feito por especialistas, com base em entrevista clínica detalhada e avaliação do histórico do paciente (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O diagnóstico do transtorno é feito por especialistas, com base em entrevista clínica detalhada e avaliação do histórico do paciente Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Diagnóstico do TDAH

O diagnóstico é clínico e deve considerar critérios específicos, histórico de sintomas desde a infância e prejuízo funcional real. A avaliação inclui entrevista detalhada e pode ser auxiliada por questionários que não devem ser utilizados de forma isolada, pois podem superestimar o transtorno. “É fundamental diferenciar dificuldades pontuais de um transtorno do neurodesenvolvimento”, destaca Gianny Cesconetto.

Formas de tratamento para o TDAH

Sem acompanhamento adequado , o TDAH pode comprometer o desempenho acadêmico, o planejamento da rotina, o sono, o autocuidado e o desenvolvimento pessoal. Embora não tenha cura definitiva, o transtorno pode ser controlado com tratamento que inclui psicoeducação, estratégias de organização, Terapia Cognitivo-Comportamental e, quando indicado, medicação.
No Brasil, o acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é regionalizado e pode variar conforme a estrutura local. Para a professora da Inspirali, o apoio institucional e familiar é fundamental. “Ambientes acadêmicos inclusivos e suporte adequado contribuem para o bem-estar, o desempenho e a permanência dos estudantes com TDAH”, afirma Gianny Cesconetto.
Por Juliana Antunes
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Temporal causa destelhamentos e quedas de árvores em São José do Calçado
Temporal destelha imóveis e derruba mais de 20 árvores em São José do Calçado
Estúdio da Globo onde seria o debate vazio; emissora cancelou confronto após decisões judiciais polêmicas e desistências de participantes
As (des)ordens judiciais não podem corroer a democracia
Imagem de destaque
Quanto guardar para o dinheiro não acabar na aposentadoria?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados