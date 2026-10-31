Como 'método Janones' está inspirando a esquerda fora do Brasil

Na Espanha, a mobilização também aparece em canais de WhatsApp de apoio ao primeiro-ministro Pedro Sánchez. Um deles reunia cerca de 41 mil seguidores nesta quinta-feira (29). Com menos seguidores, o canal Ejército de Sánchez também se apresentava como uma iniciativa voluntária de simpatizantes do premiê e declarava inspiração no Exército do Lula.