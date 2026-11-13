Diabetes pode causar feridas nos pés sem dor e aumentar o risco de amputações

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o risco de desenvolver úlceras nos pés ao longo da vida varia de 19% a 34% entre pessoas com a doença. A gravidade dessas complicações também aparece nos dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre janeiro e agosto de 2023, foram registradas 6.982 amputações de membros inferiores (pernas e pés), em decorrência do diabetes, o equivalente a mais de 28 procedimentos por dia.