Dia dos Pais: 50 sugestões de presentes de beleza para eles

- Perfume I'man Atomic, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 65,00 (COMPRE AQUI)
- Sabonete Líquido Antibac Carvão Ativado, da Bozzano. Preço: R$ 8,99 (COMPRE AQUI)
- Gel de Banho, da Riô SkinLab. Preço: R$ 59,00 (COMPRE AQUI)
- Espuma de Barbear Men Deep, da Nivea. Preço: R$ 26,15 (COMPRE AQUI)
- Gel Fixador Média Fixação Men Essence, da Salon Line. Preço: R$ 24,80 (COMPRE AQUI)
- Kit Limpeza e Hidratação para Barba, da Charming Barbershop. Preço: R$ 99,90
- Perfume Million Gold Elixir, da Rabanne. Preço: R$ 520,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Barba e Pele MkMen, da Mary Kay. Preço: R$ 201,89 (COMPRE AQUI)
- Aparador de Pelos G-Blade, da Gama Italy. Preço: R$ 144,90
- Limpador Skincare Facial Wash, da Bioré. Preço R$ 59,25 (COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Facial Sun Fresh Hydro Boost FPS 50, de Neutrogena. Preço: R$ 54,95 (COMPRE AQUI)
- Kit Natura Homem Evolut.io. Preço: R$ 279,90
- Perfume Club 6 Spotlight, de Eudora. R$ 119,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Black Essential Real Intense, da Avon. Preço: R$ 48,50 (COMPRE AQUI)
- Solução Antioxidante All Grape, da BM Beauty. Preço: R$ 99,90
- Creme Hidratante Facial Skincream Rich, da Care Natural Beauty. Preço: R$ 350,00
- Vale Aromática Silvestre, da Avatim. Preço: R$ 135,00
- Desodorante All Body Ocean Rush, de Rexona. Preço: R$ 26,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Costa Brio, da dōTERRA. Preço: R$ 174,00
- Perfume Le Male Elixir Absolu, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 548,90 (COMPRE AQUI)
- The Wedding Velvet Santal 35 Kayali, na Sephora. Preço: R$ 259,00
- Protetor Solar Fusion Water Magic Alcaraz, da Isdin. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Le Charmeur 250, da O.U.i Paris. Preço: R$ 271,74 (COMPRE AQUI)
- Kit Celebre Sua Força, de O Boticário. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)
- 1922 Eau de Toilette, da Keune. Preço: R$ 289,90 (COMPRE AQUI)
- Aromatizador de Ambiente Figo Negro, da Tania Bulhões. Preço: R$ 345
- Perfume Acqua Di Giò Profondo, de Giorgio Armani. Preço: R$ 568,00 (COMPRE AQUI)
- Boss Bottled Bold Citrus, de Hugo Boss. Preço: R$ 417,20 (COMPRE AQUI)
- Cleansing Conditioner, de Stephen Knoll. Preço: R$ 193,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Chill Santorini, de Catharine Hill. Preço: R$ 164,90 (COMPRE AQUI)
- Eau de Toilette Signature Fragrance, da Casa Francis. Preço: R$ 219,00
- Protetor Solar Expertise The Invisible, de L'Oréal Paris. Preço: R$ 58,90 (COMPRE AQUI)
- Colônia de Verbena Cítrica, de L'Occitane. Preço: R$ 194,90 (COMPRE AQUI)
- MYSLF Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty. Preço: R$ 659,99 (COMPRE AQUI)
- Hidratante Facial Toque Seco, da Garnier. Preço: R$ 48,40 (COMPRE AQUI)
- Kit Lattitude Stamina, da Hinode. Preço: R$ 147,99 (COMPRE AQUI)
- Sabonete Esfoliante Beauty Scrub, de Dove. Preço: R$ 59,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Nécessaire, da GB Men Power. Preço: R$ 99,90
- Perfume Explorer Extreme, da Montblanc. Preço: R$ 829,00
- Solução Capilar Pielus Forte Spray, da Mantecorp Skincare. Preço: R$ 124,90 (COMPRE AQUI)
- Creme Pré e Pós-Barba Multifuncional Café Verde, de L’occitane au Brésil. Preço: R$ 57,91 (COMPRE AQUI)
- CK Eternity Amber Essence for Men, da Calvin Klein. Preço: R$ 525,16 (COMPRE AQUI)
- Perfume Bad Boy Cobalt Elixir, de Carolina Herrera. Preço: R$ 799,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Hidratação e Reparação Capilar, da B.URB. Preço: R$ 170,00
- Protetor Solar em Bastão Incolor FPS 95, da Ollie. Preço: R$ 103,55 (COMPRE AQUI)
- Coach For Men Eau de Parfum. Preço: R$ 494,00 (COMPRE AQUI)
- Máquina de Acabamento Profissional Mini Bivolt, da ProArt. Preço: R$ 175,98
- Gel de Banho 3 em 1, da Reserva + Dermage. Preço: R$ 99,90
- Bálsamo Pós-barba After Shave, da Le Labo. Preço: R$ 330,00
- Organizador Transparente, da Klass Vough. Preço: R$ 55,90
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