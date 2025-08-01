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Arte A Gazeta
Para comemorar

Dia dos Pais: 50 sugestões de presentes de beleza para eles

De perfumes, passando por cremes e kits especiais, sugerimos diversas opções de presentes que combinam com todos os tipos de pais e que podem ser comprados online

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 01 de Agosto de 2025 às 14:13

Publicado em

01 ago 2025 às 14:13
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes de beleza para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta
O Dia dos Pais está chegando. E que tal fugir do tradicional e apostar em presentes que cuidam do bem-estar e da autoestima dele? Cada vez mais homens têm se dedicado a uma rotina de cuidados pessoais, e este é o momento perfeito para incentivá-lo a se mimar.
O mercado oferece uma variedade incrível de itens pensados para a pele, cabelo e barba masculinas, combinando tecnologia e ingredientes poderosos para resultados visíveis. Preparamos um guia com sugestões para agradar diferentes estilos de pais. De perfumes a cremes para o rosto, de loções para barbear a itens de bem-estar, selecionamos os melhores gifts para eles. Confira!
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes de beleza para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta
  1. Perfume I'man Atomic, da Ciclo Cosméticos. Preço: R$ 65,00 (COMPRE AQUI)

  2. Sabonete Líquido Antibac Carvão Ativado, da Bozzano. Preço: R$ 8,99 (COMPRE AQUI)

  3.  Gel de Banho, da Riô SkinLab. Preço: R$ 59,00 (COMPRE AQUI)

  4. Espuma de Barbear Men Deep, da Nivea. Preço: R$ 26,15 (COMPRE AQUI)

  5. Gel Fixador Média Fixação Men Essence, da Salon Line. Preço: R$ 24,80 (COMPRE AQUI)

  6. Kit Limpeza e Hidratação para Barba, da Charming Barbershop. Preço: R$ 99,90

  7. Perfume Million Gold Elixir, da Rabanne. Preço: R$ 520,00 (COMPRE AQUI)

  8. Kit Barba e Pele MkMen, da Mary Kay. Preço: R$ 201,89 (COMPRE AQUI)

  9. Aparador de Pelos G-Blade, da Gama Italy. Preço: R$ 144,90

  10. Limpador Skincare Facial Wash, da Bioré. Preço R$ 59,25 (COMPRE AQUI)
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes de beleza para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta
  1. Protetor Solar Facial Sun Fresh Hydro Boost FPS 50, de Neutrogena. Preço: R$ 54,95 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Natura Homem Evolut.io. Preço: R$ 279,90

  3. Perfume Club 6 Spotlight, de Eudora. R$ 119,90 (COMPRE AQUI)

  4. Perfume Black Essential Real Intense, da Avon. Preço: R$ 48,50 (COMPRE AQUI)

  5. Solução Antioxidante All Grape, da BM Beauty. Preço: R$ 99,90

  6. Creme Hidratante Facial Skincream Rich, da Care Natural Beauty. Preço: R$ 350,00

  7. Vale Aromática Silvestre, da Avatim. Preço: R$ 135,00

  8. Desodorante All Body Ocean Rush, de Rexona. Preço: R$ 26,90 (COMPRE AQUI)

  9. Kit Costa Brio, da dōTERRA. Preço: R$ 174,00

  10. Perfume Le Male Elixir Absolu, de Jean Paul Gaultier. Preço: R$ 548,90 (COMPRE AQUI)
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes de beleza para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta
  1. The Wedding Velvet Santal 35 Kayali, na Sephora. Preço: R$ 259,00

  2. Protetor Solar Fusion Water Magic Alcaraz, da Isdin. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)

  3. Perfume  Le Charmeur 250, da O.U.i Paris. Preço: R$ 271,74 (COMPRE AQUI)

  4. Kit Celebre Sua Força, de O Boticário. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)

  5. 1922 Eau de Toilette, da Keune. Preço: R$ 289,90 (COMPRE AQUI)

  6. Aromatizador de Ambiente Figo Negro, da Tania Bulhões. Preço: R$ 345

  7. Perfume Acqua Di Giò Profondo, de Giorgio Armani. Preço: R$ 568,00 (COMPRE AQUI)

  8. Boss Bottled Bold Citrus, de Hugo Boss. Preço: R$ 417,20 (COMPRE AQUI)

  9. Cleansing Conditioner, de Stephen Knoll. Preço: R$ 193,90 (COMPRE AQUI)

  10. Perfume Chill Santorini, de Catharine Hill. Preço: R$ 164,90 (COMPRE AQUI)
Vitrine Dia dos Pais
Uma seleção de presentes de beleza para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta
  1. Eau de Toilette Signature Fragrance, da Casa Francis. Preço: R$ 219,00

  2. Protetor Solar Expertise The Invisible, de L'Oréal Paris. Preço: R$ 58,90 (COMPRE AQUI)

  3. Colônia de Verbena Cítrica, de L'Occitane. Preço: R$ 194,90 (COMPRE AQUI)

  4. MYSLF Eau de Parfum, de Yves Saint Laurent Beauty. Preço: R$ 659,99 (COMPRE AQUI)

  5. Hidratante Facial Toque Seco, da Garnier. Preço: R$ 48,40 (COMPRE AQUI)

  6. Kit Lattitude Stamina, da Hinode. Preço: R$ 147,99 (COMPRE AQUI)

  7. Sabonete Esfoliante Beauty Scrub, de Dove. Preço: R$ 59,90 (COMPRE AQUI)

  8. Kit Nécessaire, da GB Men Power. Preço: R$ 99,90

  9. Perfume Explorer Extreme, da Montblanc. Preço: R$ 829,00

  10. Solução Capilar Pielus Forte Spray, da Mantecorp Skincare. Preço: R$  124,90 (COMPRE AQUI)
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de presentes de beleza para o Dia dos Pais Crédito: Arte A Gazeta
  1. Creme Pré e Pós-Barba Multifuncional Café Verde, de L’occitane au Brésil. Preço: R$ 57,91 (COMPRE AQUI)

  2. CK Eternity Amber Essence for Men, da Calvin Klein. Preço: R$ 525,16 (COMPRE AQUI)

  3. Perfume Bad Boy Cobalt Elixir, de Carolina Herrera. Preço: R$ 799,00 (COMPRE AQUI)

  4. Kit Hidratação e Reparação Capilar, da B.URB. Preço: R$ 170,00

  5. Protetor Solar em Bastão Incolor FPS 95, da Ollie. Preço: R$ 103,55 (COMPRE AQUI)

  6. Coach For Men Eau de Parfum. Preço: R$ 494,00  (COMPRE AQUI)

  7. Máquina de Acabamento Profissional Mini Bivolt, da ProArt. Preço:  R$ 175,98

  8. Gel de Banho 3 em 1, da Reserva + Dermage. Preço: R$ 99,90

  9. Bálsamo Pós-barba  After Shave, da Le Labo. Preço: R$ 330,00

  10. Organizador Transparente, da Klass Vough. Preço: R$ 55,90
*Os preços foram consultados em 01 de agosto de 2025 e estão sujeitos a alterações.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

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