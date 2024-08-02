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Dia dos Pais 2024: 30 sugestões de presentes de beleza a partir de R$ 8,99

De perfumes, passando por cremes e kits especiais, sugerimos diversas opções para você presentear o seu pai

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 09:00

Publicado em

02 ago 2024 às 09:00
Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear o seu pai Crédito: Divulgação
No dia 11 de agosto, será comemorado o Dia dos Pais, momento para celebrar o paizão e também mimá-lo. Por isso, se você está com dificuldade de escolher um presente para ele, está no lugar certo!
De perfumes, passando por cremes e kits especiais, sugerimos abaixo opções que cabem em todos os bolsos e agrada todos os gostos. Confira as opções e escolha o seu presente. Feliz Dia dos Pais!

PRESENTES PAIS 1

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear o seu pai Crédito: Divulgação
  1. Kit Essencial Clássico, da Natura. Preço: R$ 199,90

  2. Eau de Parfum MYSLF, de Yves Saint Laurent. Preço: R$ 749,00

  3. Eau de Parfum Le Flâneur 020, da O.U.i. Preço: R$ 349,00

  4. Eau de Toilette Polo 67, de Ralph Lauren. Preço: R$ 699,00 (Na Amazon custa R$ 549,00 - COMPRE AQUI)

  5. OneBlade Rosto e Corpo, da Philips. Preço: R$ 199,00 (COMPRE AQUI)

  6. Acqua de Gió Profondo Parfum, de Giorgio Armani. Preço: R$ 679,00 (Na Amazon custa R$ 610,00 - COMPRE AQUI)

  7. Presente Free Spirit Sport, da Mary Kay. Preço: R$ 149,90

  8. Pasta Modeladora Cire d'Épaisseur Texturisante, de Kérastase. Preço: R$ 289,00

  9. Loção Corporal Café Espresso, de L'occitane Au Brésil. Preço: R$ 59,90

  10. Protetor Solar Episol Homem FPS 45, da Mantecorp Skincare. Preço: R$ 94,90 (Na Amazon custa R$ 71,09 - COMPRE AQUI)

PRESENTES PAIS 2

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear o seu pai Crédito: Divulgação
  1. Esfoliante Revigorante para os Pés, da The Body Shop. Preço: R$ 54,90

  2. Kit Intention For Man, da Eudora. Preço: R$ 149,90 (COMPRE AQUI)

  3. Kit 300 Km Boost, da Avon. Preço: R$ 129,90

  4. Perfume Here I Am, da Phytoderm. Preço: R$ 99,90

  5. Espuma Facial Copaíba, da Amakos da Amazônia. Preço: R$ 102,00

  6. Kit King C, da Gillette. Preço: R$ 79,90  (Na Amazon custa R$ 46,53 - COMPRE AQUI)

  7. Gel de Limpeza Facial Cleany Concentrado, da TheraSkin. Preço: R$ 34,90 (COMPRE AQUI)

  8. Kit Spray de Ambiente e Sabonete Líquido Folhas de Menta, da Phebo. Preço: R$ 185,00

  9. Shampoo Anticaspa com Efeito Refrescante, da Dr. Jones. Preço: R$ 54,99  (Na Amazon custa R$ 43,89 - COMPRE AQUI)

  10. Protetor Solar Aerossol FPS 30, da Helioderm. Preço: R$ 57,90 (Na Amazon custa R$ 44,90 - COMPRE AQUI)

PRESENTES PAIS 3

Vitrine de Dia dos Pais
Uma seleção de produtos de beleza para você presentear o seu pai Crédito: Divulgação
  1. Kit The Power (Shampoo 3em1 + Aerossol ), da GB Men. Preço: R$ 42,90

  2. Shampoo Cachos e Crespos 3x1, da Bozzano. Preço: R$ 16,39  (Na Amazon custa R$ 8,99 - COMPRE AQUI)

  3. Perfume Hero, da Burberry. Preço: R$ 1.019,00 (COMPRE AQUI)

  4. Perfume Boemia, da Granado. Preço: R$ 260,00

  5. Perfume 212 Men Heroes Nyc Mtv Music, de Carolina Herrera. Preço: R$ 649,00

  6. Hidratante Nutritivo Hyper Real Skincanvas Balm, de MAC. Preço: R$ 379,00

  7. Kit Portinari, de O Boticário. Preço: R$ 289,70

  8. Deo Colônia Boníssimo Urban, da Avatim. Preço: R$ 135,00

  9. Perfume Voyage, da Nautica. Preço R$ 199,00  (Na Amazon custa R$ 144,99 - COMPRE AQUI)

  10. Sérum Corporal Niacinamida + Uniformizador, de  Dove. Preço: R$ 59,99 (COMPRE AQUI)

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