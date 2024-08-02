Dia dos Pais 2024: 30 sugestões de presentes de beleza a partir de R$ 8,99

PRESENTES PAIS 1
- Kit Essencial Clássico, da Natura. Preço: R$ 199,90
- Eau de Parfum MYSLF, de Yves Saint Laurent. Preço: R$ 749,00
- Eau de Parfum Le Flâneur 020, da O.U.i. Preço: R$ 349,00
- Eau de Toilette Polo 67, de Ralph Lauren. Preço: R$ 699,00 (Na Amazon custa R$ 549,00 - COMPRE AQUI)
- OneBlade Rosto e Corpo, da Philips. Preço: R$ 199,00 (COMPRE AQUI)
- Acqua de Gió Profondo Parfum, de Giorgio Armani. Preço: R$ 679,00 (Na Amazon custa R$ 610,00 - COMPRE AQUI)
- Presente Free Spirit Sport, da Mary Kay. Preço: R$ 149,90
- Pasta Modeladora Cire d'Épaisseur Texturisante, de Kérastase. Preço: R$ 289,00
- Loção Corporal Café Espresso, de L'occitane Au Brésil. Preço: R$ 59,90
- Protetor Solar Episol Homem FPS 45, da Mantecorp Skincare. Preço: R$ 94,90 (Na Amazon custa R$ 71,09 - COMPRE AQUI)
PRESENTES PAIS 2
- Esfoliante Revigorante para os Pés, da The Body Shop. Preço: R$ 54,90
- Kit Intention For Man, da Eudora. Preço: R$ 149,90 (COMPRE AQUI)
- Kit 300 Km Boost, da Avon. Preço: R$ 129,90
- Perfume Here I Am, da Phytoderm. Preço: R$ 99,90
- Espuma Facial Copaíba, da Amakos da Amazônia. Preço: R$ 102,00
- Kit King C, da Gillette. Preço: R$ 79,90 (Na Amazon custa R$ 46,53 - COMPRE AQUI)
- Gel de Limpeza Facial Cleany Concentrado, da TheraSkin. Preço: R$ 34,90 (COMPRE AQUI)
- Kit Spray de Ambiente e Sabonete Líquido Folhas de Menta, da Phebo. Preço: R$ 185,00
- Shampoo Anticaspa com Efeito Refrescante, da Dr. Jones. Preço: R$ 54,99 (Na Amazon custa R$ 43,89 - COMPRE AQUI)
- Protetor Solar Aerossol FPS 30, da Helioderm. Preço: R$ 57,90 (Na Amazon custa R$ 44,90 - COMPRE AQUI)
PRESENTES PAIS 3
- Kit The Power (Shampoo 3em1 + Aerossol ), da GB Men. Preço: R$ 42,90
- Shampoo Cachos e Crespos 3x1, da Bozzano. Preço: R$ 16,39 (Na Amazon custa R$ 8,99 - COMPRE AQUI)
- Perfume Hero, da Burberry. Preço: R$ 1.019,00 (COMPRE AQUI)
- Perfume Boemia, da Granado. Preço: R$ 260,00
- Perfume 212 Men Heroes Nyc Mtv Music, de Carolina Herrera. Preço: R$ 649,00
- Hidratante Nutritivo Hyper Real Skincanvas Balm, de MAC. Preço: R$ 379,00
- Kit Portinari, de O Boticário. Preço: R$ 289,70
- Deo Colônia Boníssimo Urban, da Avatim. Preço: R$ 135,00
- Perfume Voyage, da Nautica. Preço R$ 199,00 (Na Amazon custa R$ 144,99 - COMPRE AQUI)
- Sérum Corporal Niacinamida + Uniformizador, de Dove. Preço: R$ 59,99 (COMPRE AQUI)
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável