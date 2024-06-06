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É o amor!

Dia dos Namorados: 30 sugestões de presentes de beleza

Ainda não escolheu o presente que vai dar no próximo dia 12 de junho? Selecionamos algumas dicas para ele e para ela

Guilherme Sillva

Editor do Se Cuida

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 09:01

Publicado em

06 jun 2024 às 09:01
Vitrine de dia dos namorados
Vitrine de dia dos namorados Crédito: Divulgação
O Dia dos Namorados está chegando e é hora de pensar no presente da pessoa amada. Para te ajudar na missão, fizemos uma seleção de perfumes, kits exclusivos e itens de beleza para você fazer bonito no dia 12 de junho. A lista tem opções para todos os gostos e bolsos. Reunimos sugestões de presentes para eles e elas! Dá uma olhada na nossa seleção e aproveite!

OPÇÕES PARA ELAS

Vitrine de dia dos namorados
Uma seleção de produtos para você presentear a namorada Crédito: Divulgação
  1. Kit Botica 214 African Sunrise, de O Boticário. Preço: R$ 214,90

  2. Libre L'absolu Platine, de Yves Saint Laurent. Preço: R$ 1.099,00 (COMPRE AQUI)

  3. Perfume La Fantastique, da Mon Bourjois. Preço: R$ 159,00 (Na Amazon sai por R$ 85,41. COMPRE AQUI)

  4. Perfume Kiss Me Delicious, de Eudora. Preço: R$ 75,99 (Na Amazon sai por R$ 69,99. COMPRE AQUI)

  5. Batom Instamatte, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 45,90 (Na Amazon sai por R$ 35,80. COMPRE AQUI)

  6. Perfume La Vie Est Belle Rosa Extraordinária, da Lâncome. Preço: R$ 699,00

  7. Vela Perfumada Sunset Rosé, da Lenvie. Preço: R$ 152,15 (Na Amazon sai por R$ 149,90. COMPRE AQUI)

  8. Paleta de Sombras Disney Jasmine’s Wish, da Mac. Preço: R$ 299,00

OPÇÕES PARA ELAS

Vitrine de dia dos namorados
Uma seleção de produtos para você presentear a namorada Crédito: Divulgação
  1. Perfume Esplendor, da Granado. Preço: R$ 260,00

  2. Combo Amour, da Vult. Preço: R$ 109,49

  3. Perfume Daisy Wild, de Marc Jacobs. Preço: R$ 599,00

  4. Perfume Azul, da Colônia Be. Preço: R$ 119,90 (Na Amazon sai por R$ 112,90. COMPRE AQUI)

  5. Perfume The Scent for Her, da Hugo Boss. Preço: R$ 312,93 (COMPRE AQUI)

  6. Perfume For Her, da Braé. Preço: R$ 329,90

  7. Deo Colônia Nosso Abraço, da L’Occitane au Brésil. Preço: R$ 164,90

OPÇÕES PARA ELES

Vitrine de beleza: dia dos namorados
Uma seleção de produtos para você presentear o namorado Crédito: Divulgação
  1. Perfume 212 Vip Black, de Carolina Herrera. Preço: R$ 425,99 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Barba King C, da Gillette. Preço: R$ 69,90 (COMPRE AQUI)

  3. Perfume Iconique 001 Intense, da O.U.i. Preço: R$ 349,00 (Na Amazon sai por R$ 269,90. COMPRE AQUI)

  4. Perfume Here I Am, da Phytoderm. Preço: R$ 99,90

  5. Kit Authentic Hero Style, da Mary Kay. Preço: 159,90

  6. Scandal Absolu For Him, Jean Paul Gaultier Parfum. Preço: R$ 638,90 na Beleza na Web.

  7. Kit Satsuma, da The Body Shop. Preço: R$ 149,90

OPÇÕES PARA ELES

Vitrine de beleza: dia dos namorados
Uma seleção de produtos para você presentear o namorado Crédito: Divulgação
  1. Perfume Acqua Di Giò, de Giorgio Armani. Preço: R$ 480,00 (COMPRE AQUI)

  2. Kit Ozara, da Avatim. Preço: R$ 148,00

  3. Perfume Luna Rossa Ocean, da Prada. Preço: R$ 631,20. (COMPRE AQUI)

  4. Perfume Bold Instinct, de David Beckham. Preço: R$ 219,00 (Na Amazon sai por R$ 142,80. COMPRE AQUI)

  5. Perfume Nautica Voyage, da Nautica. Preço: R$ 168,90 (COMPRE AQUI)

  6. Perfume Bottled Night, da Hugo Boss. Preço: R$ 312,38 (COMPRE AQUI)

  7. Perfume Ralph's Club, de Ralph Lauren. Preço: R$ 418,86 (COMPRE AQUI)

  8. Kit Feelin' Sexy for Him, da Hinode. Preço: R$ 171,90

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