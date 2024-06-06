Dia dos Namorados: 30 sugestões de presentes de beleza

OPÇÕES PARA ELAS
- Kit Botica 214 African Sunrise, de O Boticário. Preço: R$ 214,90
- Libre L'absolu Platine, de Yves Saint Laurent. Preço: R$ 1.099,00 (COMPRE AQUI)
- Perfume La Fantastique, da Mon Bourjois. Preço: R$ 159,00 (Na Amazon sai por R$ 85,41. COMPRE AQUI)
- Perfume Kiss Me Delicious, de Eudora. Preço: R$ 75,99 (Na Amazon sai por R$ 69,99. COMPRE AQUI)
- Batom Instamatte, da Quem Disse, Berenice?. Preço: R$ 45,90 (Na Amazon sai por R$ 35,80. COMPRE AQUI)
- Perfume La Vie Est Belle Rosa Extraordinária, da Lâncome. Preço: R$ 699,00
- Vela Perfumada Sunset Rosé, da Lenvie. Preço: R$ 152,15 (Na Amazon sai por R$ 149,90. COMPRE AQUI)
- Paleta de Sombras Disney Jasmine’s Wish, da Mac. Preço: R$ 299,00
OPÇÕES PARA ELAS
- Perfume Esplendor, da Granado. Preço: R$ 260,00
- Combo Amour, da Vult. Preço: R$ 109,49
- Perfume Daisy Wild, de Marc Jacobs. Preço: R$ 599,00
- Perfume Azul, da Colônia Be. Preço: R$ 119,90 (Na Amazon sai por R$ 112,90. COMPRE AQUI)
- Perfume The Scent for Her, da Hugo Boss. Preço: R$ 312,93 (COMPRE AQUI)
- Perfume For Her, da Braé. Preço: R$ 329,90
- Deo Colônia Nosso Abraço, da L’Occitane au Brésil. Preço: R$ 164,90
OPÇÕES PARA ELES
- Perfume 212 Vip Black, de Carolina Herrera. Preço: R$ 425,99 (COMPRE AQUI)
- Kit Barba King C, da Gillette. Preço: R$ 69,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Iconique 001 Intense, da O.U.i. Preço: R$ 349,00 (Na Amazon sai por R$ 269,90. COMPRE AQUI)
- Perfume Here I Am, da Phytoderm. Preço: R$ 99,90
- Kit Authentic Hero Style, da Mary Kay. Preço: 159,90
- Scandal Absolu For Him, Jean Paul Gaultier Parfum. Preço: R$ 638,90 na Beleza na Web.
- Kit Satsuma, da The Body Shop. Preço: R$ 149,90
OPÇÕES PARA ELES
- Perfume Acqua Di Giò, de Giorgio Armani. Preço: R$ 480,00 (COMPRE AQUI)
- Kit Ozara, da Avatim. Preço: R$ 148,00
- Perfume Luna Rossa Ocean, da Prada. Preço: R$ 631,20. (COMPRE AQUI)
- Perfume Bold Instinct, de David Beckham. Preço: R$ 219,00 (Na Amazon sai por R$ 142,80. COMPRE AQUI)
- Perfume Nautica Voyage, da Nautica. Preço: R$ 168,90 (COMPRE AQUI)
- Perfume Bottled Night, da Hugo Boss. Preço: R$ 312,38 (COMPRE AQUI)
- Perfume Ralph's Club, de Ralph Lauren. Preço: R$ 418,86 (COMPRE AQUI)
- Kit Feelin' Sexy for Him, da Hinode. Preço: R$ 171,90
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