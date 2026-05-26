Descubra os benefícios de combinar pilates e musculação no seu treino

O pilates auxilia no ganho de massa muscular, otimizando os resultados da musculação Crédito: Imagem: PH888 | Shutterstock

Combinar a prática de pilates e musculação pode trazer diversos benefícios para a saúde e o bem-estar. Enquanto o pilates ajuda a melhorar a flexibilidade, a postura, o equilíbrio e a consciência corporal, a musculação contribui para o aumento da força muscular, da resistência física e da densidade óssea.

Segundo a fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, Josi Araújo, a combinação dessas modalidades pode maximizar os resultados em termos de ganho de massa muscular e definição, além de promover um corpo mais equilibrado e funcional, com menor risco de lesões.

“O pilates , por sua vez, foca o fortalecimento do core, flexibilidade e controle corporal. Utiliza exercícios de baixo impacto que trabalham os músculos de forma isométrica e excêntrica, melhorando a estabilidade e a postura. Já a musculação envolve um trabalho com o uso de pesos e equipamentos de resistência para aumentar a força e a massa muscular, trabalha os músculos de forma concêntrica, promovendo hipertrofia muscular”, explica.

Aumento da massa muscular

Segundo a professora, quando o assunto é massa muscular, o pilates é um método eficaz para definição do músculo já existente no corpo. “[Ele] auxiliará no desenvolvimento da hipertrofia, que é o aumento da massa muscular dentro da musculação ,pois um core forte é fundamental para a execução eficiente de exercícios de musculação, prevenindo lesões e melhorando a performance”, afirma.

Contudo, ela lembra que, na musculação, a hipertrofia muscular se dá pelo aumento da carga progressiva. Além disso, como o pilates trabalha a flexibilidade e a mobilidade, ocorre também uma melhora na amplitude de movimento, permitindo maior eficácia nos exercícios de musculação.

Exercícios de pilates para combinar com a musculação

A fisioterapeuta recomenda dois exercícios para fortalecer a coluna e o quadril, o que auxilia na prática da musculação. Confira!

1. The roll up

O exercício Crédito:

Objetivo: fortalecimento abdominal e mobilidade de coluna.

Deite-se em decúbito dorsal (com as costas no chão), com os braços apontando para o teto, paralelos às orelhas (90°) e com os pés em dorsiflexão. Ao inspirar, levante a cabeça e olhe para frente e para baixo, expirando lentamente. Inicie um rolamento para cima e para frente, sem perder a conexão abdominal e a coluna em “C”. Ao expirar, termine o rolamento para frente até que a cabeça toque as pernas. Inspirando, retorne à posição inicial.

2. The teaser

O exercício Crédito:

Objetivo: fortalecimento de power house (abdômen), alinhamento de coluna, fortalecimento de flexores de quadris.

Sente-se sobre os ísquios, mantenha as pernas unidas e ativas e com os tornozelos em dorsiflexão, mãos ao lado dos quadris com as palmas para baixo. Abaixe a cabeça, com o queixo tocando o peito, e comece a realizar um rolamento para trás, descendo vértebra por vértebra, ao mesmo tempo que as pernas estão sendo elevadas e apontadas para frente e para cima.

Realize o movimento mantendo a cabeça sem encostar no mate e mantendo as pernas elevadas e unidas. Eleve os braços apontando para os pés. Comece a fazer um rolamento para cima e para frente, levando as mãos apontando para os pés até que seu corpo fique em posição de “V” (equilibrando sobre os glúteos). Role novamente para trás e para baixo, mantendo as pernas elevadas, e suba novamente o tronco. Repita 3 vezes e deite-se lentamente e com controle até encostar a cabeça e as pernas no mate.