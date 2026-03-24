Dente do siso: por que algumas pessoas não têm?

“Os dentes do siso são os últimos a nascer, geralmente na fase adulta, e por isso dependem de espaço na arcada para aparecer. O problema é que, hoje, a maioria das pessoas simplesmente não tem mais esse espaço, o que faz com que eles não nasçam ou nem cheguem a se desenvolver”, explica o Dr. Paulo Yanase, dentista da Oral Sin, rede de franquias de implantes dentários.

Com uma alimentação cada vez mais macia e menos exigente para a mastigação, a mandíbula foi diminuindo ao longo das gerações, mas o número de dentes nem sempre acompanhou essa mudança. Por isso, hoje é comum encontrar casos em que o siso até existe, mas não consegue romper a gengiva ou nasce em posições que dificultam a higiene, favorecendo o acúmulo de bactérias, cáries e até problemas nos dentes vizinhos. “Nem todo siso precisa ser removido, mas quando ele está mal posicionado, causa dor ou oferece risco para os outros dentes , a extração passa a ser a melhor solução”, destaca o Dr. Paulo Yanase, que finaliza afirmando: “Por outro lado, quem não tem esses dentes geralmente não sente falta e, na prática, acaba evitando uma série de complicações bastante comuns no consultório”.