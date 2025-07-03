De esmaltes a skincare: veja as últimas novidades no mercado de beleza

01

Cleanance Comedomed Peeling, da Avène

O novo creme atua como um peeling químico, promovendo uma esfoliação eficaz, reduzindo as lesões de acne e uniformizando a pele desde o primeiro dia, garantindo resultados visíveis de forma rápida e segura. O novo tratamento antiacne da marca possui uma formulação ultra concentrada com três ativos poderosos, o· Ácido Glicólico que desobstrui os poros e auxilia na redução de manchas/marcas da acne; · o Retinaldeído que acelera a renovação celular, prevenindo imperfeições e a produção excessiva da oleosidade; e o Comedoclastin que é um ativo patenteado capaz de interromper o ciclo da acne na sua origem.



02

Linha Nutri Acid. Complex, de Eudora Siàge

A novidade capilar uni o exclusivo blend de ácidos e óleos vegetais em uma tecnologia, transformando o cabelo ressecado em radiante em 20 segundos e sem pesar. Desenvolvida especialmente para cabelos ressecados e elásticos, a fórmula da novidade penetra 20% mais profundamente do que tratamentos feitos com óleos comuns, promove fios 56% mais nutridos e melhora 30% a elasticidade, regenerando todas as camadas do fio, da cutícula ao córtex. A linha também conta com a exclusiva Biotecnologia Affinité 4D, que identifica os danos nos fios e libera os ativos de forma gradativa, tratando profundamente mesmo após o enxágue. A linha conta com Shampoo, Condicionador, Máscara Concentrada e o Óleo em Creme Finalizador.



03

Nutriol Med Gel de Banho, da Darrow

O novo gel de banho chega para prolongar a hidratação da pele por até 24 horas, fortalecendo a barreira cutânea e impedindo que ela desidrate. Sua composição, com pH fisiológico e 99% de ingredientes naturais, é isenta de sabão, sulfatos, fragrâncias e parabenos, sendo ideal para quem busca um produto que não provoque ressecamento. Com uma textura de espuma cremosa, sua formulação inclui esqualano vegetal, que proporciona nutrição e fortalece a barreira da pele, e aminoácidos que limpam a pele sem ressecar.



04

Linha Jardin de Grasse Sauge Blanche, da O.U.i

Uma linha que celebra a ancestralidade, o frescor e a intensidade aromática da sálvia branca, um dos ingredientes mais preciosos da perfumaria contemporânea. Com fragrância, loção hidratante para o corpo e as mãos, sabonete em barra e versão líquida, a coleção tem como protagonista uma planta cultivada há gerações na região de Grasse, no sul da França. O Eau de Parfum combina notas de Bergamota, Flor de Laranjeira e Cashmeran, revelando uma fragrância atemporal, refinada e confortável. Já o sabonete líquido tem espuma cremosa que remove impurezas com suavidade, deixando um rastro delicado de perfume e sensação de hidratação.



05

Creme para Pentear Uva + Melancia Óleo de Tratamento Extraordinário, da Salon Line

Ideal para cabelos danificados e sem vida, o lançamento proporciona nutrição profunda, brilho extremo e definição, em uma embalagem de 1 quilo, que rende até 30 aplicações. Tem como os principais ativos o Mix de Óleo de Argan, que evita a perda de água natural dos fios, promove hidratação e nutrição; o Óleo de semente de Melancia, que nutre e hidrata os fios e controla o frizz; além do Óleo de semente de uva, que potencializa a hidratação dos fios.



06

Liftactiv Pigment Specialist B3, da Vichy

O sérum antimanchas possui uma fórmula avançada, com 15% de ativos antimanchas, incluindo Niacinamida B3 e a tecnologia Melasyl, patenteada pelo Grupo L’Oréal. Ideal para tratar manchas solares, melasma e manchas de idade, o sérum combate até mesmo as manchas mais persistentes, e atua inclusive prevenindo o seu reaparecimento. A fórmula combate a hiperpigmentação, uniformiza o tom da pele e suaviza rugas e linhas finas. O Melasyl é responsável por capturar o excesso de melanina antes que cause a diferença de tonalidade, reduzindo em até 86% das manchas do rosto, em todos os tipos de pele.



07

Scent of Milan, de Kiko Milano

Composta por cinco aromas únicos, a linha de fragrâncias convida você a descobrir as várias facetas de Milão, representadas por cinco bairros icônicos e cinco mulheres igualmente inspiradoras. Cada perfume foi criado na Itália por uma das principais casas de fragrância do mundo e carrega em sua fórmula mais de 82% de ingredientes de origem natural e álcool vegetal sustentável. Destaque para o Montenapoleone District, que possui notas de Tangerina Verde e Pimenta Rosa que se encontram com um coração floral de Jasmim e Flor de Laranjeira, finalizando com Patchouli e Sândalo.



08

Sabonete Monodose para as Mãos, de Natura Ekos

Enriquecido com óleo bruto de castanha, a novidade é rica em ômega-6 e ômega-9, responsáveis por nutrir a pele. Com a potência da castanha da biodiversidade amazônica, o sabonete oferece nutrição, hidratação e um toque macio e aveludado após o uso, tornando a novidade uma fragrância aconchegante e envolvente. Apenas uma unidade do sabonete monodose contém a medida exata para uma lavagem completa das mãos. Basta adicionar um pouco de água e aguardar alguns segundos, que o produto limpa profundamente e forma um filme protetor nas mãos, respeitando a barreira de hidratação natural da pele.



09

Coleção Maratonando, da Impala

Em parceria com a Netflix, a nova linha de esmaltes conta com oito cores inéditas, pensadas para refletir as diferentes emoções de quem maratona as séries, do humor ao drama, da paixão de um romance ao coração acelerado por um suspense. A fórmula garante longa duração, alta cobertura, brilho intenso e secagem rápida. Destaque para as cores Ama Um K-Drama, que é um rosa claro, delicado e cheio de emoção, como as histórias que possuem trilhas sonoras românticas e fazem a gente sonhar acordado; e o Cheio de Suspense, preto profundo com brilhos azuis e verdes. Intenso e enigmático, como aquelas histórias cheias de reviravoltas que prendem do começo ao fim.



10

Novos Bronzers, da Mascavo

A marca apresenta três novas tonalidades dos bronzer Summer Glow: Golden Hour, Terracota e Sahara, criadas para aquecer e valorizar todos os tons de pele durante a temporada. Com o frescor dos dias mais frios, a beleza ganha novas camadas com tons terrosos, texturas aveludadas e um glow sutil que aquece o rosto e eleva qualquer produção. Com textura ultrafina, acabamento matte aveludado e ativos como óleo de macadâmia e vitamina E, que tratam a pele enquanto embelezam, os produtos podem ser usados sozinhos ou combinados com blushes e iluminadores, criando contrastes elegantes para o dia e a noite.



11

Base em Pó Studio Fix, da Mac

Um híbrido entre base e pó compacto, ela foi reinventada em uma nova fórmula disponível em 68 tons. De textura leve, agora conta com um acabamento matte e controle de oleosidade por até 24 horas – tudo isso em uma nova embalagem mais sustentável em refil. Resistente à água e suor, o que garante uma durabilidade incomparável. Sua fórmula sedosa e livre de talco suaviza e uniformiza o tom da pele instantaneamente sem deixar acinzentado. Além de oferecer um acabamento que não craquela e não acumula em linhas e poros.



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Creme Retexturizador Noturno, da Sallve

Com fórmula desenvolvida para uso exclusivo à noite, o produto reúne retinol e ácido glicólico em uma combinação inédita da marca. Enquanto o ácido glicólico promove a remoção de células mortas na superfície da pele, o retinol estimula a produção de novas células nas camadas mais profundas, acelerando a renovação celular. O novo creme tem textura rica e hidratante, sendo indicado para todos os tipos de pele. Entre os benefícios estão a uniformização da textura da pele, suavização de rugas e linhas finas e redução de poros dilatados - tudo isso sem causar irritação, mesmo em peles mais sensíveis.



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Loção Hidratante Relaxamento, da Pampers

Foi criada para ajudar na rotina dos bebês, auxiliando no relaxamento para uma boa noite de sono. A fórmula, testada, aprovada e recomendada por pediatras, não contém álcool etílico, fenoxietanol, parabenos e corantes. Com textura leve e rápida absorção, a loção hidrata de forma imediata, deixando a pele do bebê macia, nutrida e cheirosa. Com extrato de camomila e lavanda natural, é segura para a pele sensível.



14

Linha Cacay Oil, da Caccio Cosméticos

Composta por quatro produtos – sabonete facial, sérum clareador e rejuvenescedor, roll-on para área dos olhos e gel regenerador de sobrancelhas – a linha de skincare entrega uma rotina completa de cuidados com a pele, ideal para quem busca resultados visíveis com textura leve, sensorial refinado e ativos eficazes. A fórmula conta com o Cacay Oil, um ativo amazônico reconhecido por seu alto desempenho no cuidado da pele. Sua atuação se potencializa ao lado de componentes como ácido glicólico, aloe vera, extrato de aveia, ácido kójico e o exclusivo Linefill, resultando em fórmulas multifuncionais que promovem hidratação profunda, firmeza, uniformidade e luminosidade.



15

Body Splash Intense Fresh, da Prohall

O uso é ideal após a exposição ao sol, mar ou piscina, entregando tratamento para a pele e para os fios. Sua fórmula une ativos consagrados da cosmética a uma fragrância exclusiva, que mistura notas cítricas, florais e herbais, evocando a energia leve e vibrante do verão tropical. Com Pró-vitamina B5, Ácido Hialurônico e Extrato de Tamarindo, a fórmula promove hidratação profunda, ação calmante e textura suave, sem pesar ou deixar resíduos oleosos. As partículas de mica iluminadora garantem o brilho leve e natural, ideal para ocasiões diurnas e pós-praia. O produto é indicado para todos os tipos de pele e cabelo.



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Coleção Meninas Superpoderosas, da Quem Disse, Berenice?

A coleção, inédita no Brasil, apresenta fórmulas e acabamentos inovadores, design único e uma interpretação vibrante do universo da animação em cada um dos produtos de maquiagem e skincare. A coleção conta com Lip Oil, Canetas Delineadoras, Blush Iluminador, Mini Palette de Sombras, Creamy Balm Labial, Gel de Limpeza e Hidratante Labial. As Mini Palette de Sombras, por exemplo, chega com tons matte e acetinados, que variam entre rosados, verde e roxo, elas são perfeitas para levar na bolsa e compor diferentes visuais..



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Shampoo a Seco Brisa Floral, de Ricca

Ele absorve instantaneamente a oleosidade e devolve o volume à raiz, enquanto elimina até 99,99% das bactérias. Com seu efeito acabei de sair do banho, ele limpa e renova o visual dos seus cabelos, deixando-os leves, soltos e com um irresistível cheirinho. A novidade conta com notas de saída compostas por bergamota, pêra, melão e pêssego, notas de corpo florais com a rosa, jasmim, fresa e orquídea, e notas de fundo com o cedro, musk, baunilha e amora.



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Coach For Men Eau de Parfum

A marca celebra a multiplicidade do homem moderno com o lançamento de uma fragrância intensa e sofisticada. Ela abre com a explosão cítrica do óleo de bergamota e a intensidade picante do cardamomo. No coração, revela a elegância inesperada do gerânio e a solidez do cedro. Na base, o couro Saffiano encontra a profundidade terrosa do vetiver, criando um acabamento tão marcante quanto a própria assinatura.

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Sabonete Diário Triplo Cuidado, da Gino-Canesten

É um sabonete em gel especialmente formulado para proporcionar tripla proteção com limpeza suave, proteção diária e controle de odor, para quem procura ter uma sensação de frescor e neutralizar odores na região íntima. O sabonete íntimo é ginecologicamente testado, possui pH adequado para a região íntima e é ideal para o uso diário, além de manter a pele hidratada.



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Linha Cuide-se Bem Amoruda, de O Boticário