Da caminhada aos primeiros 5 km: um guia para começar a correr e participar de provas até o fim do ano

Antes da inscrição, porém, é importante considerar o histórico de atividade física, a condição de saúde e, principalmente, o tempo disponível para criar uma rotina de treinos. Para Mário Sérgio Andrade Silva, fundador da RunFun, assessoria esportiva com mais de 30 anos de atuação, encaixar a atividade no dia a dia é um dos primeiros passos para conseguir manter a regularidade. “O ponto principal é encontrar um horário que seja possível dentro da sua rotina e começar, independentemente do horário”, afirma.