Corrida de rua no ES doará valor arrecadado com inscrições para instituições sociais

As ruas de Vitória e Vila Velha recebem, pela segunda vez, a Corrida e Caminhada da Cooperação, promovida pelo Sistema OCB/ES. A 2ª edição do evento visa, além de promover a prática esportiva, estimular a população capixaba a exercer a solidariedade. Agendada para acontecer no dia 26 de julho, com uma corrida de 7 km e caminhada de 2,2 km, o valor arrecadado com cada uma das inscrições será destinado a instituições sociais do Espírito Santo.
Com inscrição no valor único de R$ 115, a Corrida e Caminhada da Cooperação irá partilhar os fundos com três instituições: Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), Associação de Diabéticos do Espírito Santo e Amigos (Adies) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da Serra. As organizações sem fins lucrativos atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social.
Para o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, a união entre a prática esportiva e a solidariedade multiplicam os benefícios do evento.
“A corrida já faz parte do DNA do capixaba, e seus benefícios para a saúde do corpo e da mente são inegáveis. Na Corrida e Caminhada da Cooperação, esse impacto se multiplica: ao cuidar de si por meio do esporte, o participante também faz o bem a quem precisa, já que o valor das inscrições é destinado a instituições sociais. Um gesto que beneficia o outro e retorna em forma de realização, bem‑estar e felicidade para quem faz", afirma.
Mais de R$ 63 mil arrecadados na 1ª edição
O Sistema OCB/ES realizou a primeira edição da Corrida e Caminhada da Cooperação em 2025. Naquela oportunidade, com mais de 1.000 atletas nas ruas, a organização arrecadou R$ 63.046,60. O valor foi direcionado a três instituições que desenvolvem trabalhos sociais no Espírito Santo: O Instituto João XXII, a Associação dos Amigos do Autistas do Espírito Santo (Amaes) e o Instituto Bem Brasil.
2ª edição da Corrida e Caminhada da Cooperação
Com prova agendada para o dia 26 de julho, as largadas para a corrida de 7 km e para a caminhada de 2,2 km acontecerão em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Enseada do Suá, em Vitória, às 6h30 para o público geral. Já para Pessoas com Deficiência (PCD), a largada ocorrerá às 6h27.
Os corredores farão um percurso que passará pela Terceira Ponte e terá como linha de chegada o Parque da Prainha, em Vila Velha. Já a caminhada, contará com um percurso mais curto, dentro do perímetro do Parque da Prainha, que contempla o 38º Batalhão de Infantaria do Exército.
As inscrições para a prova já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de julho - ou até o preenchimento total das vagas - através do site www.ticketsports.com.br. A 2ª edição do evento disponibiliza para os corredores 1.500 vagas, no valor de R$ 115, sem cobrança de taxas adicionais.
Todos os atletas que finalizarem a prova no tempo delimitado pela organização irão receber uma medalha. Já os competidores da corrida disputarão um lugar no pódio, que garante um troféu aos vencedores. Vale ressaltar que, por se tratar de uma prova solidária, os participantes que subirem ao pódio não receberão qualquer premiação em dinheiro.
Os troféus serão destinados aos cincos primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino da corrida. Também serão contemplados com troféus os três primeiros colocados por faixa etária (masculino e feminino). Ao todo, são sete categorias por faixa etária, começando de 16 a 19 anos e encerrando com a categoria para atletas acima de 70 anos. Os três primeiros colocados na categoria PCD (masculino e feminino) também serão premiados com troféus.
A entrega dos kits da 2ª Corrida e Caminhada da Cooperação acontecerá nos dias 24 e 25 de julho, no Horto Mercado, na Enseada do Suá, em Vitória, em horários a definir pela organização do evento.
Colunista
Vitor Gregorio é jornalista e colunista de corrida no Se Cuida. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial do Se Cuida ou da Rede Gazeta.