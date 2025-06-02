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Conheça os benefícios da prática de yoga às cegas

A técnica convida o praticante a focar na respiração, nos movimentos do corpo e nas sensações internas

Publicado em 02 de Junho de 2025 às 18:59

Portal Edicase

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Publicado em 

02 jun 2025 às 18:59
O yoga às cegas é uma experiência sensorial única (Imagem: f.t.Photographer | Shutterstock)
O yoga às cegas é uma experiência sensorial única Crédito: Imagem: f.t.Photographer | Shutterstock
Em um mundo cada vez mais acelerado e repleto de estímulos visuais, sonoros e informacionais, o yoga às cegas surge como uma proposta inovadora de reconexão interior. Nessa prática, os participantes utilizam vendas nos olhos para bloquear as distrações externas e ampliar a percepção dos próprios sentidos.
A proposta, que já vem ganhando espaço, não é exatamente uma novidade dentro dos princípios do yoga, mas tem conquistado mais adeptos justamente por oferecer uma imersão sensorial profunda, capaz de acalmar a mente e ampliar a percepção do corpo no presente.
“ O yoga às cegas é uma experiência sensorial única, quando você retira o estímulo visual, o corpo começa a escutar mais, sentir mais, perceber mais. Tudo se intensifica”, explica Sue Môura, professora de yoga, educadora física e empresária.

Características do yoga às cegas

O yoga às cegas é uma adaptação da prática tradicional, feita com os olhos fechados ou utilizando vendas, que convida o praticante a silenciar os estímulos externos e voltar toda a atenção para o corpo, a respiração e as sensações internas.
A ausência da visão exige um nível de presença , equilíbrio e autoconsciência muito maior. Isso ativa outros sentidos, melhora a propriocepção (a percepção do corpo no espaço) e fortalece o foco.
A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade (Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock)
A prática de yoga às cegas ajuda a reduzir a ansiedade Crédito: Imagem: StockPhotoDirec | Shutterstock

Benefícios do yoga às cegas

A prática do yoga às cegas oferece benefícios, como:
  • Redução da ansiedade e do estresse;
  • Aumento da concentração e da clareza mental;
  • Fortalecimento da autoconfiança;
  • Melhoria da consciência corporal e equilíbrio;
  • Expansão da percepção sensorial e emocional.
“As pessoas hoje estão sobrecarregadas de telas, notificações e ruídos externos. O yoga às cegas permite desligar tudo isso, nem que seja por alguns minutos, e voltar a ouvir o próprio corpo e o que realmente importa”, ressalta Sue Môura.

Familiaridade com o yoga é importante para a prática

Sue Môura destaca que a prática é mais recomendada para praticantes que já tenham familiaridade com o yoga tradicional . Isso porque, sem o auxílio da visão, posturas que exigem equilíbrio ou alinhamento podem se tornar desafiadoras para iniciantes.
“É uma prática que exige uma escuta muito apurada do próprio corpo; por isso, ela faz mais sentido para quem já tem uma certa segurança nas posturas básicas e deseja ir além, explorando camadas mais sutis da consciência”, explica.
Por Tayanne Silva
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