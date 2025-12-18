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Confira os melhores alimentos para se manter hidratado no verão

Especialista explica como frutas, legumes e preparações leves ajudam o corpo a manter o equilíbrio hídrico durante a estação

Publicado em 18 de Dezembro de 2025 às 18:04

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 dez 2025 às 18:04
A alimentação pode ser uma grande aliada para manter o corpo hidratado (Imagem: monticello | Shutterstock)
A alimentação pode ser uma grande aliada para manter o corpo hidratado Crédito: Imagem: monticello | Shutterstock
Com a chegada dos dias mais quentes, o risco de desidratação aumenta significativamente, especialmente entre crianças, idosos e pessoas que praticam atividades ao ar livre. Além do consumo regular de água, a alimentação pode ser uma grande aliada para manter o corpo hidratado.
De acordo com Fernanda Maniero, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, alguns alimentos têm alta concentração de água e são capazes de complementar a hidratação de forma natural, refrescante e nutritiva.
O grande diferencial, segundo ela, está na composição hídrica e na presença de vitaminas e minerais que ajudam o organismo a manter o equilíbrio. “Frutas como melancia, melão, abacaxi, morango e laranja têm entre 85% e 95% de água. Elas hidratam e ainda fornecem fibras e antioxidantes importantes para o funcionamento do corpo”, explica.
Ela destaca ainda que vegetais como pepino, tomate, alface, abobrinha e cenoura também são excelentes opções para incluir no almoço ou lanche da tarde

Estratégias alimentares para manter a hidratação no calor

Fernanda Maniero reforça que, durante o calor intenso, inserir alimentos ricos em água na rotina pode ajudar a prevenir sintomas como cansaço, dor de cabeça, tontura e queda no rendimento físico e cognitivo. 
“Quando a temperatura sobe, o corpo transpira mais para regular o calor interno, e isso aumenta a perda de líquidos e sais minerais. Por isso, além de beber água ao longo do dia, é essencial montar refeições mais leves e ricas em alimentos frescos”, orienta.
Entre as estratégias sugeridas pela coordenadora, estão o consumo de saladas mais coloridas, sucos naturais sem adição de açúcar, águas aromatizadas com frutas e ervas, smoothies e picolés caseiros feitos com frutas frescas. Ela também recomenda atenção redobrada para quem pratica exercícios ao ar livre. “Hidrate-se antes, durante e depois da atividade. Água de coco é uma excelente opção, pois, além de água, contém eletrólitos que ajudam na reposição de minerais”, destaca.
Imagem Edicase Brasil
Crédito:

Alimentos que podem comprometer a hidratação

A nutricionista explica que alimentos ultraprocessados, salgadinhos, fast-food e preparações muito salgadas têm o efeito contrário e podem comprometer a hidratação. “Esses produtos aumentam a sensação de sede e podem favorecer a retenção de líquidos, prejudicando o equilíbrio do organismo. O ideal é dar preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, que ajudam o corpo a funcionar melhor durante o calor”, aponta.

Aumentando a ingestão de água

Para quem tem dificuldade de manter a ingestão de água, Fernanda Maniero sugere estratégias simples, como levar garrafas reutilizáveis durante o dia, definir metas por horário e variar as opções de bebidas leves. “O importante é manter a ingestão frequente, mesmo quando não há sede. A sensação de sede já é um sinal de alerta de que o corpo está perdendo mais líquido do que deveria”, completa.
Por fim, a nutricionista reforça que a hidratação adequada é fundamental para o funcionamento dos órgãos, para a saúde da pele e para a disposição no dia a dia. “Uma alimentação rica em frutas e vegetais frescos ajuda a reforçar a reposição de água e nutrientes, o que é essencial para aproveitar o verão com mais saúde e bem-estar”, conclui.
Por Bianca Lodi Rieg
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