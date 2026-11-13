Como proteger o fígado? Conheça 4 hábitos que você deve evitar

“O controle do diabetes, da obesidade, do colesterol e dos triglicerídeos é essencial para evitar que o fígado evolua para doenças mais graves”, destaca o Dr. Lucas Nacif. Apesar do cenário, o especialista reforça que o fígado tem grande capacidade de recuperação quando os hábitos mudam a tempo. Alimentação equilibrada, atividade física regular, redução do álcool e acompanhamento médico fazem diferença direta na saúde hepática e na prevenção de complicações futuras.