Como apoiar mães solo? Veja 7 atitudes que fazem a diferença na rotina

Para muitas mães solo, conciliar a maternidade com as responsabilidades profissionais e pessoais é um desafio diário. Além dos cuidados com os filhos, essas mulheres precisam administrar sozinhas a rotina da casa, a educação das crianças, as finanças e os imprevistos que surgem ao longo do caminho. Nesse cenário, a ausência de uma rede de apoio pode aumentar a sobrecarga física e emocional, tornando ainda mais difícil encontrar tempo para o descanso, o autocuidado e as próprias necessidades.