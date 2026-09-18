Comer tarde da noite faz mal? Entenda como o horário das refeições pode influenciar glicemia e peso

Uma janela mais precoce, por exemplo, entre 8h às 18h, pode estar mais alinhada ao período em que o organismo apresenta melhor resposta à insulina e maior capacidade de utilizar a glicose e a energia provenientes dos alimentos. “Esse tipo de estratégia pode ajudar a realinhar o relógio interno e ter algum impacto positivo tanto na glicose quanto no peso. Há estudos mostrando perda de peso um pouco maior em pessoas que concentram a alimentação em uma janela definida, mas os resultados ainda variam entre os trabalhos”, explica.