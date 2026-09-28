Colesterol muito alto pode ser sinal de doença genética: entenda o que é a hipercolesterolemia familiar homozigótica

Embora rara, a hipercolesterolemia familiar homozigótica pode ter consequências graves quando não é reconhecida e tratada de forma adequada. Por isso, concentrações extremamente elevadas de LDL, sobretudo quando identificadas desde os primeiros anos de vida ou em pessoas jovens, devem ser investigadas. A atenção aos antecedentes familiares também pode ajudar a encontrar outros casos. Para pacientes e familiares, reconhecer a possibilidade de uma condição hereditária é o primeiro passo para encurtar o caminho até o diagnóstico e garantir o cuidado necessário ao longo da vida.