Casa livre de poeira e ácaros: veja como a limpeza pode ajudar a reduzir crises de rinite e asma

Na limpeza de superfícies, colchões, estofados e cortinas, é importante evitar que a poeira seja simplesmente espalhada pelo ambiente. A higienização a vapor é uma alternativa. Segundo Vinícius Marin, diretor de vendas da Kärcher Brasil, a limpeza também pode ser um ato de cuidado. O vapor atua em alta temperatura e pode ser utilizado em diferentes superfícies, ajudando a remover sujeiras e alérgenos sem a necessidade de produtos químicos em determinadas aplicações.