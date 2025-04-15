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Cuidado

Carolina Dieckmann: saiba se passar gelo no rosto faz bem

A atriz compartilhou a sua rotina de cuidados. Porém, o uso do gelo no rosto requer cuidados, uma vez que pode causar até queimaduras na pele

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 14:58

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

15 abr 2025 às 14:58
Carolina Dieckmann
Carolina Dieckmann compartilhou em suas redes sociais um momento da sua rotina de beleza Crédito: Reprodução @loracarola
Carolina Dieckmann compartilhou em suas redes sociais um momento da sua rotina de beleza. No vídeo, ela aparece aplicando gelo diretamente no rosto. Aos 45 anos, a atriz revelou que passa gelo diariamente no rosto. Nas imagens, a famosa aparece de roupão aplicando o gelo na região facial. "Vai um gelinho aí...". 
Batizada de skin-icing, a ação consiste no resfriamento da pele com aplicação de gelo ou compressas geladas. Famosas como Jade Picon e Rafa Kalimann também já apareceram usando o artifício.
A dermatologista Karina Mazzini conta que não é muito seguro aplicar o gelo direto na pele. "Isso porque a pele do rosto é muito sensível e o contato direto com o gelo pode agredir, causando queimaduras e irritações. Se for uma pele muito sensível, tem que ter cuidado". 
O uso do gelo direto na pele pode causar queimaduras. "Chamamos de queimadura por frio. Ele pode causar vermelhidão, dor, sensação de ardor e até bolhas, dependendo do tempo e da sensibilidade da pele. Por isso, não devemos passar o gelo direto na pele, sem proteção", diz a dermatologista.
A médica explica que, se a pessoa quiser usar o gelo, o jeito correto é enrolar o cubo de gelo em um pano ou usar uma bolsa de gel bem gelada. Assim, o frio entra em contato com a pele de maneira mais suave. "Outra opção é fazer compressas frias com gaze ou toalha. E também tem que ser bem rápido, no máximo cerca de dois minutos em cada região".
Segundo a dermatologista Karina Mazzini, o procedimento é realizado em consultório, sem cortes, e os resultados são naturais.
A dermatologista Karina Mazzini fala dos cuidados ao usar gelo no rosto Crédito: Cloves Louzada/Divulgação
"O gelo pode ser usado depois de procedimentos dermatológicos, para reduzir o inchaço ou aliviar a sensibilidade. Em casos de inchaço matinal, pra ajudar a desinchar. E para aliviar vermelhidão ou irritação momentânea. Mas sempre com muito cuidado"
Karina Mazzini - Dermatologista
Se ocorrer queimaduras com o gelo, a pessoa deve suspender o uso na hora. Além de lavar com água fria. "Não esfregar nem aplicar produtos irritantes. Se a queimadura for leve, hidratar com um produto calmante, tipo água termal ou creme para pele sensível. Se piorar, o correto é procurar um dermatologista".
A médica ressalta que não há evidência científica de que o uso rotineiro de gelo melhore a qualidade da pele a longo prazo. "Não há estudos científicos que comprovem que o uso diário de gelo no rosto melhore a qualidade da pele a longo prazo. Ele pode até ajudar momentaneamente no inchaço e na sensação de frescor, mas não substitui uma rotina de cuidados completa — com limpeza, hidratação, proteção solar e, se possível, tratamentos específicos para cada tipo de pele", finaliza a médica.

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