Quem é Gina Hinojosa, democrata de ascendência mexicana que será primeira latina a governar o conservador Texas

"Deus tinha um plano, e o povo do Texas também tinha um plano", disse Hinojosa em seu discurso. "Nunca tive a intenção de me tornar uma figura política. Sou uma mãe de família. Sou uma mãe que fez de tudo pelos filhos, que acredita nos professores e nas escolas públicas do Texas", acrescentou. "Mas o Texas nos pertence."