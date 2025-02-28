Carnaval: infectologista ensina a usar banheiro químico com segurança

O carnaval começa nesta sexta-feira (28) e para aproveitar a folia nos blocos rua ou festas é necessário tomar alguns cuidados. E como usar o banheiro químico sem riscos à saúde?
Os banheiros químicos podem trazer riscos à saúde se não tiverem higienização adequada, principalmente por serem usados por muitas pessoas. Ambientes úmidos e fechados favorecem a proliferação de bactérias, vírus, fungos. E o usuário, ao entrar em contato com as superfícies contaminadas, pode desenvolver infecções gastrointestinais, cutâneas e respiratórias.
A infectologista Danielli Souza Sant’Ana, do hospital Meridional Serra, explica que uma boa parte das infecções que podem ser contraídas ao frequentar um banheiro químico ocorrem pela contaminação por vírus e bactérias nas mãos. Dessa maneira, as doenças do trato gastrointestinal são as mais frequentes, como as gastroenterites infecciosas e a hepatite A. Outras doenças como as infecções do trato urinário, de pele (micoses) e as infecções respiratórias, também podem ocorrer.
Uma boa dica para se proteger é evitar o contato direto com superfícies. “Devemos utilizar papel higiênico ou lenço ao tocar na maçaneta ou em qualquer outro objeto dentro do banheiro. Evitar contato direto com o vaso sanitário, pois é um objeto com alto potencial de contaminação por microorganismos, o ideal é agachar-se, em vez de sentar-se. Se precisar sentar, forre o assento com papel higiênico ou protetor descartável”.
Após o utilizar o banheiro, a pessoa deve fazer a higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel. "Deve-se evitar levar objetos pessoais, como o celular, para dentro do banheiro e caso os leve, que não os apoie no chão ou em superfícies", diz a médica. O uso de lenços umedecidos também pode fazer grande diferença na higiene e no conforto ao utilizar os banheiros químicos. O papel higiênico nem sempre está disponível ou limpo. O ideal é levar e usar seus próprios lenços umedecidos ou lenços de papel, de uso individual.
A especialista orienta que o ideal é não levar bebida para dentro do banheiro, pois, há maior risco de que o copo ou a garrafa entrem em contato com alguma superfície contaminada e que se torne uma fonte persistente de transmissão de micro-organismos para as mãos, facilitando, posteriormente, que sejam levados à boca e causem doenças. Desta forma, é recomendado deixar a bebida com alguém do lado de fora e higienizar as mãos antes de tocar no copo, ao sair do banheiro.