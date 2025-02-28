Carnaval: infectologista ensina a usar banheiro químico com segurança

- Evite contato direto com superfícies, pois podem estar contaminadas. Evite tocá-las para reduzir a chance de transmissão de doenças gastrointestinais e respiratórias.

- Não sentar diretamente no vaso sanitário: se precisar sentar, forre o assento com papel higiênico ou protetor descartável. Caso contrário, prefira agachar-se, sem encostar no vaso.



- Evite levar bebidas ou outros objetos para dentro do banheiro. Se você levar sua bebida ou outro objeto para dentro do banheiro, há risco de contaminação. O ideal é deixar com alguém do lado de fora.



- Higienizar as mãos: leve um kit de higiene com papel higiênico, lenços umedecidos e álcool em gel. Isso pode fazer diferença na sua segurança e conforto.

