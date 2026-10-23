Capim-santo na cozinha: veja maneiras de usar a planta além do chá

Segundo Bruno Ribeiro, médico e coordenador dos cursos de saúde da Faculdade Anhanguera, a versatilidade é um dos pontos fortes da planta. “O capim-santo pode ajudar a tornar a alimentação mais aromática e agradável. Seus compostos fenólicos e seu óleo essencial, rico em citral, apresentam potencial antioxidante, enquanto o consumo em forma de infusão é tradicionalmente associado ao relaxamento e ao conforto digestivo. Esses efeitos, porém, não substituem acompanhamento profissional ou tratamento de saúde”, explica.