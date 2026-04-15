Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?

O câncer de testículo, embora represente cerca de 5% dos tumores urológicos, acomete principalmente homens jovens em idade reprodutiva. De acordo com dados do Ministério da Saúde, nos últimos dez anos foram realizadas mais de 17 mil cirurgias para remoção do testículo e registrados mais de 4,1 mil óbitos relacionados à doença – em centros de referência, a mortalidade esperada por essa doença é de menos de 5%.





Para reforçar a importância do diagnóstico precoce — que pode elevar as chances de cura para mais de 95% — a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) promove, ao longo do mês, a campanha Abril Lilás.





"O câncer de testículo não deve ser um tabu. O autoconhecimento é a nossa ferramenta mais poderosa contra esse tumor. Orientamos que o homem aproveite o momento do banho para apalpar os testículos e, ao notar qualquer alteração, procure um urologista para avaliação. Quando detectado em estágios iniciais, o índice de cura desse câncer é altíssimo, superando os 95%”, diz o urologista Roni de Carvalho Fernandes, presidente da SBU.





Um levantamento do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) mostrou que cerca de 60% dos pacientes com câncer de testículo no Brasil já iniciam o tratamento em estágio avançado, o que implica maior necessidade de quimioterapia e terapias mais agressivas.