Banana, aveia e outros alimentos podem ajudar a aliviar os sintomas da gastrite autoimune

Dor ou queimação no estômago, sensação de estufamento, náuseas e desconforto após as refeições costumam ser associados à gastrite. No entanto, nem toda gastrite tem a mesma origem. Enquanto a forma mais comum está relacionada à infecção pela bactéria Helicobacter pylori , ao uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios ou a hábitos alimentares inadequados, a gastrite autoimune ocorre quando o próprio sistema imunológico ataca as células da mucosa do estômago.