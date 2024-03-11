8 dicas para prevenir e combater o piolho em crianças

Promova atividades educativas para as crianças sobre como os piolhos são transmitidos e as melhores práticas para evitar a infestação. Isso pode incluir sessões de leitura, vídeos educativos ou, até mesmo, atividades interativas que ensinem sobre a importância de não compartilhar itens pessoais e como manter uma boa higiene. Ao educar as crianças de maneira divertida e envolvente, aumenta-se a probabilidade de elas adotarem comportamentos preventivos contra a pediculose de forma consciente e eficaz.