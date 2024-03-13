6 vitaminas proteicas para melhorar o resultado do seu treino

Para os amantes de exercícios físicos, consumir proteína é algo fundamental na rotina diária. Para isso, além dos deliciosos pratos com peixes, carnes e oleaginosas, existem as vitaminas proteicas, opções saudáveis e práticas de fazer que facilitam o dia a dia e ajudam a aumentar o resultado do treino. E o melhor de tudo, favorecem o sistema digestivo e aumentam o ganho de massa magra.
A seguir, confira 6 receitas de vitaminas proteicas repletas de sabor para você inserir na sua dieta!
Vitamina de açaí com banana e whey protein
Ingredientes
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 200 g de polpa de açaí
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 100 ml de leite de soja
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de banana com maçã-verde
Ingredientes
- 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
- 200 ml de leite integral
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Vitamina de mamão com aveia e linhaça
Ingredientes
- 1 xícara de chá leite integral gelado
- 1 xícara de chá suco de laranja
- Polpa de 1 mamão cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de farelo de aveia
- 2 colheres de sopa de semente de linhaça
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o farelo de aveia e as sementes de linhaça, e bata até ficar homogêneo. Junte a aveia e a linhaça e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Vitamina de whey protein com manga
Ingredientes
- 28 g de whey protein sabor baunilha
- 2 colheres de sopa de leite de coco
- 1 manga descascada e cortada em cubos
- 1 colher de sopa de coco ralado fresco
- 350 ml de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água, o whey protein, o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione a manga e o coco ralado e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de abacaxi com whey protein
Ingredientes
- 28 g de whey protein sabor baunilha
- 200 ml de leite integral
- 2 fatias de abacaxi congeladas e cortadas em cubos
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o abacaxi, e bata bem. Adicione a fruta e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de morango com whey protein e aveia
Ingredientes
- 28 g de whey protein sabor morango
- 1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas
- 250 ml de leite integral gelado
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de farinha de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.