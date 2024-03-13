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No dia a dia

6 vitaminas proteicas para melhorar o resultado do seu treino

Aprenda a preparar receitas saborosas e cremosas para ajudar no ganho de massa magra

Publicado em 13 de Março de 2024 às 09:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 mar 2024 às 09:00
Imagem Edicase Brasil
Vitamina de açaí com banana e whey protein  Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
Para os amantes de exercícios físicos, consumir proteína é algo fundamental na rotina diária. Para isso, além dos deliciosos pratos com peixes, carnes e oleaginosas, existem as vitaminas proteicas, opções saudáveis e práticas de fazer que facilitam o dia a dia e ajudam a aumentar o resultado do treino. E o melhor de tudo, favorecem o sistema digestivo e aumentam o ganho de massa magra.
A seguir, confira 6 receitas de vitaminas proteicas repletas de sabor para você inserir na sua dieta!

Vitamina de açaí com banana e whey protein

Ingredientes

  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha 

  • 200 g de polpa de açaí

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas

  • 100 ml de leite de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com maçã-verde

Ingredientes

  • 1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

  • 200 ml de leite integral

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas

  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e linhaça

Ingredientes

  • 1 xícara de chá leite integral gelado

  • 1 xícara de chá suco de laranja

  • Polpa de 1 mamão cortada em cubos

  • 2 colheres de sopa de farelo de aveia

  • 2 colheres de sopa de semente de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o farelo de aveia e as sementes de linhaça, e bata até ficar homogêneo. Junte a aveia e a linhaça e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Vitamina de whey protein com manga Crédito: denio109 | Shutterstock

Vitamina de whey protein com manga

Ingredientes

  • 28 g de whey protein sabor baunilha

  • 2 colheres de sopa de leite de coco

  • 1 manga descascada e cortada em cubos

  • 1 colher de sopa de coco ralado fresco

  • 350 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o whey protein, o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione a manga e o coco ralado e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida. 

Vitamina de abacaxi com whey protein

Ingredientes

  • 28 g de whey protein sabor baunilha

  • 200 ml de leite integral

  • 2 fatias de abacaxi congeladas e cortadas em cubos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o abacaxi, e bata bem. Adicione a fruta e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com whey protein e aveia

Ingredientes

  • 28 g de whey protein sabor morango

  • 1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas

  • 250 ml de leite integral gelado

  • 1 colher de chá de essência de baunilha

  • 1 colher de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

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