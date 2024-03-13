6 vitaminas proteicas para melhorar o resultado do seu treino

Vitamina de açaí com banana e whey protein Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Para os amantes de exercícios físicos , consumir proteína é algo fundamental na rotina diária . Para isso, além dos deliciosos pratos com peixes, carnes e oleaginosas, existem as vitaminas proteicas, opções saudáveis e práticas de fazer que facilitam o dia a dia e ajudam a aumentar o resultado do treino. E o melhor de tudo, favorecem o sistema digestivo e aumentam o ganho de massa magra.

A seguir, confira 6 receitas de vitaminas proteicas repletas de sabor para você inserir na sua dieta!

Vitamina de açaí com banana e whey protein

Ingredientes

1 scoop de whey protein sabor baunilha





200 g de polpa de açaí





1 banana descascada e cortada em rodelas





100 ml de leite de soja

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o leite e a banana e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o whey protein e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de banana com maçã-verde

Ingredientes

1 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos





200 ml de leite integral





1 banana descascada e cortada em rodelas





Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia e linhaça

Ingredientes

1 xícara de chá leite integral gelado





1 xícara de chá suco de laranja





Polpa de 1 mamão cortada em cubos





2 colheres de sopa de farelo de aveia





2 colheres de sopa de semente de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o farelo de aveia e as sementes de linhaça, e bata até ficar homogêneo. Junte a aveia e a linhaça e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Vitamina de whey protein com manga Crédito: denio109 | Shutterstock

Vitamina de whey protein com manga

Ingredientes

28 g de whey protein sabor baunilha





2 colheres de sopa de leite de coco





1 manga descascada e cortada em cubos





1 colher de sopa de coco ralado fresco





350 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o whey protein, o leite de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione a manga e o coco ralado e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de abacaxi com whey protein

Ingredientes

28 g de whey protein sabor baunilha





200 ml de leite integral





2 fatias de abacaxi congeladas e cortadas em cubos

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o abacaxi, e bata bem. Adicione a fruta e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com whey protein e aveia

Ingredientes

28 g de whey protein sabor morango





1 xícara de chá de morangos cortados em rodelas





250 ml de leite integral gelado





1 colher de chá de essência de baunilha





1 colher de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo