6 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular

Sanduíche de salmão com queijo cottage Crédito: Alexander Prokopenko | Shutterstock

Muitas pessoas podem se confundir na hora de preparar um lanche que siga as diretrizes de uma dieta rica em proteínas para promover o crescimento muscular e, por isso, acabam ingerindo outros alimentos pouco nutritivos.

“Para garantir um bom desempenho antes da atividade física, a refeição deve conter nutrientes que garantam o fornecimento adequado de energia para aumentar a força e a resistência muscular, evitando o catabolismo proteico, saciando a fome e prevenindo a hipoglicemia durante o treino”, explica a nutricionista Emanuelle Esteves.

Além de ser responsável pelo processo de reparo, manutenção do músculo, dos tecidos e órgãos, a proteína está presente em diversas partes do corpo, como cabelos, pele e ossos. A seguir, veja 6 lanches com o nutriente que vão te surpreender!

Sanduíche de salmão com queijo cottage

Ingredientes





4 fatias de pão da sua escolha





150 g de salmão defumado fatiado





1/2 xícara de chá de queijo cottage





1/2 abacate fatiado





1/2 tomate fatiado





Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Espalhe o queijo cottage em uma das fatias de pão. Em seguida, coloque as fatias de abacate e tomate sobre o queijo. Disponha as fatias de salmão acima dos ingredientes. Tempere com um pouco de suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra o sanduíche com outra fatia de pão. Sirva e aproveite!

Crepioca de espinafre com frango desfiado e queijo minas

Ingredientes



Massa da crepioca

2 ovos





2 colheres de sopa de goma de tapioca





1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





1 colher de chá de azeite de oliva





Recheio





1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado





1/2 xícara de chá de queijo minas frescal cortado em cubos pequenos





Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto



Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata até ficarem homogêneos. Adicione a goma de tapioca e misture até obter uma massa espessa. Acrescente as folhas de espinafre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte-a levemente com azeite de oliva. Despeje a massa na frigideira e espalhe-a uniformemente para cobrir o fundo. Cozinhe por cerca de três minutos ou até que a parte de baixo da crepioca esteja firme e comece a dourar. Com cuidado, vire a crepioca e cozinhe por mais 3 minutos, até que fique dourada e firme.

Para o recheio, em um recipiente, misture o frango desfiado com os cubos de queijo minas. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Coloque o recheio sobre metade da crepioca na frigideira, dobre a outra metade por cima e pressione levemente. Deixe cozinhar por mais alguns minutos. Se preferir, corte ao meio. Sirva quente e aproveite!

Sanduíche de pasta de amendoim com banana

Ingredientes

2 fatias de pão integral





1 banana madura cortada em rodelas





Mel, pasta de amendoim e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, torre as duas fatias de pão integral até que fiquem douradas e crocantes. Espalhe uma quantidade generosa de pasta de amendoim em cada fatia. Coloque as rodelas de banana sobre a pasta de amendoim em uma das fatias de pão. Regue o sanduíche com um pouco de mel e polvilhe um pouco de canela em pó por cima. Feche e sirva imediatamente.

Kibe vegetariano

Kibe vegetariano é uma das opções de lanche Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock

Ingredientes

500 g de trigo para kibe





1 xícara de chá de proteína de soja texturizada





1 xícara de chá de cheiro-verde picado





1 xícara de chá de hortelã picada





100 ml de azeite





Suco de 1 limão





Água quente





1 colher de chá de cominho em pó





1 batata cozida e amassada





1 cebola ralada





1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe descansar por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato e coloque em uma vasilha. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Molde os kibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.

Brownie proteico com chocolate

Ingredientes

6 bananas-nanicas





1/2 xícara de chá de cacau em pó





2 colheres de sopa de whey protein





4 colheres de sopa de pasta de amendoim





Lascas de chocolate meio amargo a gosto





Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas-nanicas, o cacau em pó, o whey e a pasta de amendoim. Bata até obter uma pasta lisa. Em seguida, adicione as lascas de chocolate e bata para incorporar. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Barrinha de proteína caseira

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos





1/2 xícara de chá de pasta de amendoim





3 colheres de sopa de mel





3 colheres de sopa de whey protein





3 colheres de sopa de uvas-passas picadas





3 colheres de sopa de nozes picadas

Modo de preparo