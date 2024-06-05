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Nutrientes

6 lanches ricos em proteínas para aumentar a massa muscular

Aprenda a preparar receitas deliciosas para potencializar os resultados da academia

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 14:58

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

05 jun 2024 às 14:58
Imagem Edicase Brasil
Sanduíche de salmão com queijo cottage  Crédito: Alexander Prokopenko | Shutterstock
Muitas pessoas podem se confundir na hora de preparar um lanche que siga as diretrizes de uma dieta rica em proteínas para promover o crescimento muscular e, por isso, acabam ingerindo outros alimentos pouco nutritivos.
“Para garantir um bom desempenho antes da atividade física, a refeição deve conter nutrientes que garantam o fornecimento adequado de energia para aumentar a força e a resistência muscular, evitando o catabolismo proteico, saciando a fome e prevenindo a hipoglicemia durante o treino”, explica a nutricionista Emanuelle Esteves.
Além de ser responsável pelo processo de reparo, manutenção do músculo, dos tecidos e órgãos, a proteína está presente em diversas partes do corpo, como cabelos, pele e ossos. A seguir, veja 6 lanches com o nutriente que vão te surpreender!

Sanduíche de salmão com queijo cottage

  • Ingredientes

  • 4 fatias de pão da sua escolha

  • 150 g de salmão defumado fatiado

  • 1/2 xícara de chá de queijo cottage

  • 1/2 abacate fatiado

  • 1/2 tomate fatiado

  • Sal, pimenta-do-reino moída e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Espalhe o queijo cottage em uma das fatias de pão. Em seguida, coloque as fatias de abacate e tomate sobre o queijo. Disponha as fatias de salmão acima dos ingredientes. Tempere com um pouco de suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Cubra o sanduíche com outra fatia de pão. Sirva e aproveite!

Crepioca de espinafre com frango desfiado e queijo minas

Ingredientes

Massa da crepioca
  • 2 ovos

  • 2 colheres de sopa de goma de tapioca

  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • 1 colher de chá de azeite de oliva

  • Recheio

  • 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

  • 1/2 xícara de chá de queijo minas frescal cortado em cubos pequenos

  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata até ficarem homogêneos. Adicione a goma de tapioca e misture até obter uma massa espessa. Acrescente as folhas de espinafre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte-a levemente com azeite de oliva. Despeje a massa na frigideira e espalhe-a uniformemente para cobrir o fundo. Cozinhe por cerca de três minutos ou até que a parte de baixo da crepioca esteja firme e comece a dourar. Com cuidado, vire a crepioca e cozinhe por mais 3 minutos, até que fique dourada e firme.
Para o recheio, em um recipiente, misture o frango desfiado com os cubos de queijo minas. Tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Coloque o recheio sobre metade da crepioca na frigideira, dobre a outra metade por cima e pressione levemente. Deixe cozinhar por mais alguns minutos. Se preferir, corte ao meio. Sirva quente e aproveite!

Sanduíche de pasta de amendoim com banana

Ingredientes
  • 2 fatias de pão integral

  • 1 banana madura cortada em rodelas

  • Mel, pasta de amendoim e canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, torre as duas fatias de pão integral até que fiquem douradas e crocantes. Espalhe uma quantidade generosa de pasta de amendoim em cada fatia. Coloque as rodelas de banana sobre a pasta de amendoim em uma das fatias de pão. Regue o sanduíche com um pouco de mel e polvilhe um pouco de canela em pó por cima. Feche e sirva imediatamente.

Kibe vegetariano

Imagem Edicase Brasil
Kibe vegetariano é uma das opções de lanche  Crédito: Cassiano Correia | Shutterstock
Ingredientes
  • 500 g de trigo para kibe

  • 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

  • 1 xícara de chá de cheiro-verde picado

  • 1 xícara de chá de hortelã picada

  • 100 ml de azeite

  • Suco de 1 limão

  • Água quente

  • 1 colher de chá de cominho em pó

  • 1 batata cozida e amassada

  • 1 cebola ralada

  • 1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho. Cubra com água quente e deixe descansar por uma hora. Depois, esprema em um pano de prato e coloque em uma vasilha. Acrescente os demais ingredientes e misture bem. Molde os kibes e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.

Brownie proteico com chocolate

Ingredientes
  • 6 bananas-nanicas

  • 1/2 xícara de chá de cacau em pó

  • 2 colheres de sopa de whey protein

  • 4 colheres de sopa de pasta de amendoim

  • Lascas de chocolate meio amargo a gosto

  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas-nanicas, o cacau em pó, o whey e a pasta de amendoim. Bata até obter uma pasta lisa. Em seguida, adicione as  lascas de chocolate  e bata para incorporar. Despeje a mistura em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Barrinha de proteína caseira

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de aveia em flocos

  • 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

  • 3 colheres de sopa de mel

  • 3 colheres de sopa de whey protein

  • 3 colheres de sopa de uvas-passas picadas

  • 3 colheres de sopa de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a aveia, a pasta de amendoim, o mel, o whey protein e mexa até formar uma massa homogênea. Adicione as uvas-passas e as nozes e misture até incorporar todos os ingredientes. Forre uma forma com papel-manteiga e despeje a mistura. Com uma espátula, pressione a massa na forma para nivelar e compactar. Leve a forma à geladeira por 2 horas. Após, corte em barrinhas e sirva em seguida. 

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