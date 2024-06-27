6 alimentos de festa junina para incluir no pré e pós-treino

O milho-verde, por exemplo, é um dos favoritos nos cardápios juninos e se destaca pela sua versatilidade e valor nutricional. Ele é rico em magnésio, mineral responsável por reduzir as cãibras musculares e auxiliar na recuperação muscular, além de ajudar a melhorar a desempenho nos treinos. Tem boas quantidades de carboidratos, fibras e antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico e a saúde intestinal.