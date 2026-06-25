Ressecamento, coceira e sensibilidade costumam se intensificar nos meses mais frios Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

Se a sua pele fica mais áspera, começa a descamar ou passa a coçar durante o inverno, você não está sozinho. A combinação entre temperaturas mais baixas, ar seco e banhos quentes favorece a perda de hidratação da pele, tornando esses sintomas mais comuns nesta época do ano.

“O ressecamento não é apenas uma questão estética. Quando a pele perde água, sua barreira de proteção fica comprometida, aumentando o risco de irritações, coceira e agravamento de doenças como dermatite atópica e psoríase. Esse é um dos motivos pelos quais os consultórios costumam registrar um aumento das queixas durante o inverno”, explica Paula Yume, dermatologista do Alta Diagnósticos, marca da Dasa no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Embora os fatores ambientais tenham grande influência, a resposta da pele ao inverno não é igual para todos. Segundo Fernanda Soardi, consultora em genética e genômica do Lustosa, marca da Dasa em Minas Gerais, características genéticas ajudam a explicar parte dessas diferenças.

“Existem fatores genéticos relacionados à hidratação da pele, à resposta inflamatória, à proteção antioxidante e ao fotoenvelhecimento. Essas características influenciam a forma como cada organismo responde às agressões do ambiente, incluindo as condições típicas do inverno”, afirma.

A seguir, confira 5 sinais de que o inverno está prejudicando a saúde da sua pele!

1. Sua pele fica repuxando logo após o banho

A sensação de pele esticada ou ressecada após o banho é um dos primeiros sinais de perda de hidratação. O problema costuma ser agravado pelo uso de água muito quente e sabonetes inadequados em excesso.

“O banho quente remove o poder desengordurante do sabonete e seu pH, retira e desequilibra parte da camada de proteção natural da pele. No inverno, quando a hidratação já está comprometida pelo clima, esse hábito pode intensificar ainda mais o ressecamento”, explica Paula Yume.

Por isso, nesta época do ano, prefira banhos mornos e rápidos, sabonetes e óleo de banho com pH mais ácido e próximo ao da pele e aplique hidratante logo após se secar, para ajudar a reter a umidade.

2. Surgem áreas de descamação

Pernas, mãos, cotovelos e joelhos estão entre as regiões mais afetadas. Quando a pele perde água em excesso, a descamação se torna mais evidente. Por isso, no inverno, intensifique a hidratação dessas regiões e evite o uso excessivo de buchas e esfoliantes.

A coceira frequente pode ser um sinal de que a pele está ressecada e com a barreira de proteção comprometida Crédito: Imagem: Hryshchyshen Serhii | Shutterstock

3. A coceira aparece com frequência

Nem sempre a coceira está relacionada a alergias. Muitas vezes, ela é apenas um sinal de que a pele está excessivamente ressecada. “Quando a barreira de proteção da pele fica comprometida, terminações nervosas tornam-se mais expostas, favorecendo a sensação de coceira. É um sintoma que merece atenção, principalmente quando interfere na rotina ou no sono”, comenta a dermatologista.

Nesse sentido, mantenha a pele hidratada e procure avaliação médica se a coceira for persistente ou estiver acompanhada de lesões.

4. A pele fica mais sensível e avermelhada

Mudanças bruscas de temperatura, vento e ar seco podem provocar vermelhidão, ardência e desconforto, principalmente em pessoas com pele sensível. Por isso, hidrate e utilize sabonetes adequados para pele sensível ou sensibilizada e proteja a pele da exposição prolongada ao frio e ao vento.

5. A pele perde o brilho natural

Embora a ingestão hídrica não seja diretamente relacionada à hidratação da pele, manter uma boa ingestão de água ajuda a manter os processos metabólicos do corpo funcionando adequadamente, inclusive a renovação das células da pele. Além disso, é importante utilizar hidratantes e sabonetes adequados para o seu tipo de pele, não deixar de usar protetor solar diariamente, mesmo no inverno, e manter o acompanhamento regular com o dermatologista.