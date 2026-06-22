5 principais complicações das dores constantes na coluna

Entre as principais causas da dor na coluna, estão fatores ligados à rotina e ao estilo de vida Crédito: Imagem: Serg Grbanoff | Shutterstock

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as dores na coluna (cervical, torácica, lombar e pélvica) são a segunda condição de saúde mais prevalente do Brasil (13,5%), entre as patologias crônicas identificadas por algum médico ou profissional de saúde, superadas apenas pelos casos de hipertensão arterial (14%).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), esse tipo de enfermidade acomete ou acometerá 80% da população mundial. Além disso, as dores na coluna e afecções correlatas são a principal causa de afastamentos do trabalho pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Somente no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas têm dores crônicas na coluna. O ‘bom’ é que problemas crônicos podem ser prevenidos e tratados, com o auxílio de profissionais capacitados. Antes disso, é importante que os indivíduos identifiquem as principais causas que contribuem para essas dores. Nesse contexto, posso colocar o sedentarismo e a má postura entre as principais”, avalia Fábio Wanderley, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera.

A seguir, o especialista explica as cinco principais complicações causadas por dores constantes na coluna. Confira!

1. Limitação funcional e perda de mobilidade

A dor persistente reduz a capacidade de realizar atividades diárias (levantar, caminhar, curvar, carregar objetos), o que leva ao descondicionamento muscular, rigidez articular, maior incapacidade ao longo do tempo.

2. Comprometimento psicológico (ansiedade, depressão e estresse)

A dor crônica frequentemente provoca alterações de humor, ansiedade sobre episódios de dor e sensação de perda de controle. Humor depressivo, irritabilidade, insônia, preocupação constante com a dor e isolamento social podem ocorrer.

3. Dependência de medicamentos e efeitos adversos

O uso prolongado de analgésicos, anti-inflamatórios ou opioides pode levar à tolerância, dependência e efeitos colaterais sistêmicos. Necessidade de doses maiores para obter alívio, sintomas de abstinência, efeitos gastrointestinais, renais ou cardiovasculares são complicações comuns.

A dor na coluna interfere na qualidade do sono, o que pode intensificar a percepção do desconforto e afetar o bem-estar físico e emocional ao longo do dia Crédito: Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

4. Alterações do sono e fadiga crônica

A dor dificulta o início e a manutenção do sono, afetando a recuperação e aumentando a percepção do desconforto. Pode ocorrer insônia , sono fragmentado, sensação de sono não reparador e cansaço diurno. Com isso, há uma redução da capacidade cognitiva e da tolerância à dor, piora do humor e do desempenho diário.

5. Perda progressiva de força nas pernas

Perda sensitiva importante, dificuldade para urinar ou evacuar e febre com dor lombar são sintomas que podem indicar compressão neurológica, infecção ou outra condição grave.

Controle das dores na coluna

Segundo Fábio Wanderley, a dor constante na coluna deve ser avaliada por um profissional de saúde para diagnóstico e plano de tratamento . O manejo mais eficaz das cores na coluna costuma ser multidisciplinar: combinação de fisioterapia, controle farmacológico judicioso, terapia psicológica, educação sobre dor e, quando necessário, intervenções complementares (bloqueios, cirurgia em casos selecionados).