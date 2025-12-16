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Se cuida

5 exercícios sem equipamentos para manter a massa muscular durante as férias

Mantenha o corpo ativo e evite a perda de força mesmo longe da academia com treinos fáceis de fazer

Publicado em 16 de Dezembro de 2025 às 15:04

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 dez 2025 às 15:04
Exercícios sem equipamento ajudam a manter o corpo ativo nas férias (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)
Exercícios sem equipamento ajudam a manter o corpo ativo nas férias Crédito: Imagem: GaudiLab | Shutterstock
A chegada das férias é sinônimo de descanso. Porém, para o corpo, pode significar um retrocesso no condicionamento físico. Enquanto o clima convida ao relaxamento, a interrupção abrupta dos treinos traz prejuízos concretos: semanas de inatividade são suficientes para reduzir drasticamente a força e a resistência muscular.
Para evitar esse prejuízo, o profissional de educação física e supervisor técnico da academia Corpo e Saúde, Breno Daniel, compartilha exercícios simples que não precisam de equipamentos e podem ser feitos em qualquer ambiente — do quarto do hotel à sala de casa. “O objetivo é manter o corpo ativo, preservar o tônus muscular e equilibrar o gasto calórico, mesmo em períodos de descanso”, explica. Confira abaixo!

1. Agachamento (squat): força e mobilidade para pernas e glúteos

O agachamento é um exercício completo para os membros inferiores (Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock)
O agachamento é um exercício completo para os membros inferiores Crédito: Imagem: Mix and Match Studio | Shutterstock
O agachamento é um exercício completo para os membros inferiores e pode ser adaptado para todos os níveis.
  • Como fazer: mantenha os pés afastados na largura dos ombros, a coluna alinhada e a descida controlada;
  • Benefícios:ativa quadríceps, posterior de coxa, glúteos e melhora a mobilidade do quadril;
  • Série sugerida:3 séries de 12 a 20 repetições.

2. Flexão de braços: trabalho de peito, ombros e tríceps

A flexão ajuda a manter o tônus do tronco e a fortalecer o core (Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock)
A flexão ajuda a manter o tônus do tronco e a fortalecer o core Crédito: Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock
As flexões são excelentes para manter o tônus do tronco e fortalecer o core.
  • Como fazer: mantenha as mãos abaixo da linha dos ombros e os cotovelos próximos ao corpo. Faça uma descida suave;
  • Adaptação: iniciantes podem apoiar os joelhos no chão;
  • Série sugerida:3 séries de 8 a 15 repetições.

3. Prancha abdominal: estabilidade e força de core

A prancha fortalece abdômen profundo, lombar e ajuda na postura (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
A prancha fortalece abdômen profundo, lombar e ajuda na postura Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock
Simples, eficaz e perfeita para fazer em qualquer lugar.
  • Como fazer: mantenha os antebraços no chão, a coluna neutra e o abdômen contraído;
  • Benefícios:fortalece abdômen profundo, lombar e ajuda na postura;
  • Série sugerida:3 séries de 30 a 45 segundos.

4. Afundo (lunge): equilíbrio e fortalecimento unilateral

O afundo melhora a estabilidade e a força das pernas (Imagem: Maridav | Shutterstock)
O afundo melhora a estabilidade e a força das pernas Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock
O afundo melhora a estabilidade e a força de cada perna individualmente, corrigindo desequilíbrios.
  • Como fazer: dê um passo longo à frente e flexione ambos os joelhos, formando ângulo de 90º;
  • Benefícios:ativa glúteos, quadríceps e melhora a coordenação;
  • Série sugerida:3 séries de 10 a 12 repetições por perna.

5. Burpee: cardio intenso para elevar o gasto energético

O burpee trabalha força e resistência ao mesmo tempo (Imagem: Media_Photos | Shutterstock)
O burpee trabalha força e resistência ao mesmo tempo Crédito: Imagem: Media_Photos | Shutterstock
O burpee é ideal para quem quer compensar os excessos das férias.
  • Como fazer: agache, apoie as mãos no chão, leve os pés para trás e faça uma pequena flexão. Retorne com salto;
  • Benefícios:aumenta frequência cardíaca, trabalha força e resistência ao mesmo tempo;
  • Série sugerida:3 séries de 8 a 12 repetições (ou 30 segundos de execução).

Mantenha a constância nos exercícios

Não é preciso horas na academia para manter o condicionamento.  Para Breno Daniel, o segredo é manter a constância, mesmo que o treino dure apenas 15 minutos: “O corpo não entende férias. Se você o mantém ativo, evita perda de condicionamento e facilita muito o retorno à rotina”, reforça.
O educador físico também recomenda ajustar a intensidade ao nível de condicionamento, fazer alongamentos antes e depois dos exercícios e manter uma hidratação adequada, especialmente nos dias mais quentes.
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