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5 dicas para manter e fazer novos amigos na terceira idade

A amizade oferece aos idosos suporte emocional, reduz sentimentos de solidão e fortalece a autoestima

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 12:25

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

26 ago 2025 às 12:25
Os amigos são essenciais para a saúde mental dos idosos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
Os amigos são essenciais para a saúde mental dos idosos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
As relações de amizade são fundamentais para auxiliar a prolongar a jornada da vida, especialmente para a população da terceira idade. Manter vínculos sociais e construir novas amizades após os 60 anos pode ser uma peça importante para a saúde emocional e o bem-estar dos idosos.
“A amizade na terceira idade vai muito além da companhia, ela promove suporte emocional, reduz sentimentos de solidão e fortalece a autoestima, fatores essenciais para uma vida mais saudável e feliz”, explica a Dra. Rosane Maria Aguiar, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera Ribeirão Preto.
Segundo ela, manter e fazer novos amigos nessa fase da vida requer uma combinação de atitude, empatia e oportunidades sociais. “Participar de atividades em grupos, como clubes, oficinas culturais, grupos de caminhada e até cursos online, pode facilitar o encontro com pessoas com interesses semelhantes. Além disso, é importante cultivar a escuta ativa e a disposição para novas experiências”, orienta.
Construir amizades exige dedicação e tempo (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock)
Construir amizades exige dedicação e tempo Crédito: Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock

Como fazer novos amigos e fortalecer vínculos

Abaixo, a Dra. Rosane Maria Aguiar explica como manter vínculos sociais e construir novas amizades na terceira idade:
  • Seja proativo: não espere que os outros venham até você, tome a iniciativa de convidar pessoas para um café, passeio ou conversa;
  • Esteja aberto às novidades: participar de novos grupos ou atividades pode ampliar seu círculo social;
  • Valorize a escuta: demonstrar interesse genuíno nas histórias e opiniões dos amigos fortalece os laços;
  • Use a tecnologia a seu favor: aplicativos de mensagens e redes sociais ajudam a manter contato, mesmo à distância;
  • Pratique pequenos gestos: ligar para saber como a pessoa está ou enviar uma mensagem de carinho faz diferença.
Construir amizades exige dedicação e tempo. “Seja paciente, novas amizades podem levar tempo para se consolidar, mas o esforço vale a pena”, reforça a especialista.

Construindo conexões verdadeiras

Conforme a Dra. Rosane Maria Aguiar, com o avanço da idade, alguns medos, como o receio da rejeição ou a dificuldade em iniciar conversas, podem surgir. “É natural sentir insegurança, mas a amizade é uma via de mão dupla. Ser aberto e genuíno facilita conexões verdadeiras”, complementa.
Para fortalecer as amizades existentes, a especialista indica a prática de pequenos gestos cotidianos, que mantêm o vínculo emocional vivo. “A qualidade da amizade é mais importante que a quantidade”, finaliza.
Por Bianca Lodi Rieg
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