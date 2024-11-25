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Se cuida

5 chás para melhorar a saúde do fígado

Aprenda a preparar receitas de bebidas naturais para garantir o bom funcionamento desse órgão

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 17:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 nov 2024 às 17:44
O chá de boldo estimula a produção de bile (Imagem: Studio Neeby | Shutterstock)
O chá de boldo estimula a produção de bile Crédito: Imagem: Studio Neeby | Shutterstock
O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, responsável por inúmeras funções vitais, incluindo a desintoxicação do organismo, o armazenamento de energia e a metabolização de nutrientes. Para garantir que ele continue funcionando de maneira eficiente, é fundamental manter hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos e uma alimentação balanceada.
Além disso, alguns chás têm propriedades que favorecem a saúde hepática. A seguir, 5 chás para melhorar a saúde do fígado!

Chá de boldo

O chá de boldo tem propriedades que estimulam a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e contribuindo para a desintoxicação do fígado.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de boldo
  • 250 ml de água
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de boldo. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de cardo-mariano

O cardo-mariano é uma planta medicinal conhecida por suas propriedades antioxidantes e hepatoprotetoras, que o tornam muito eficaz no auxílio à regeneração das células do fígado. O seu principal composto ativo, a silimarina, ajuda a proteger o órgão de danos causados por toxinas e contribui para a desintoxicação do organismo.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de sementes de cardo-mariano trituradas
  • 250 ml de água
  • Mel

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de cardo-mariano. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de alecrim

O alecrim é uma planta rica em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que apoiam a digestão e a desintoxicação do fígado. Além disso, ele ajuda a melhorar a circulação sanguínea e reduz o estresse no fígado, promovendo sua saúde e funcionamento.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de alecrim
  • 250 ml de água
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alecrim. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.
O chá de dente-de-leão contém propriedades que ajudam na proteção e regeneração hepática (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)
O chá de dente-de-leão contém propriedades que ajudam na proteção e regeneração hepática Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Chá de dente-de-leão

O dente-de-leão é rico em propriedades diuréticas e desintoxicantes, que auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. Além disso, contém compostos bioativos, como flavonoides e polifenóis, que ajudam na proteção e regeneração hepática.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de dente de leão
  • 250 ml de água
  • Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de dente-de-leão. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 10 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de alcachofra

A alcachofra é rica em antioxidantes e possui propriedades que estimulam a produção de bile, ajudando na digestão e desintoxicação do fígado. Ela também tem efeitos diuréticos que favorecem a eliminação de toxinas do corpo.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de alcachofra
  • 250 ml de água
  • Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Após esse tempo, coe o chá e transfira para uma xícara. Adoce com mel e sirva em seguida.
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