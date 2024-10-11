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Edicase Brasil

5 benefícios das sementes de girassol para a saúde e como usá-las

Pequenas, mas poderosas, elas oferecem nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 16:35

Portal Edicase

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Publicado em 

11 out 2024 às 16:35
As sementes de girassol são uma poderosa fonte de nutrientes que contribuem para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
As sementes de girassol são uma poderosa fonte de nutrientes que contribuem para a saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) Crédito:
O girassol, além de ser uma das plantas mais fascinantes pela sua capacidade de acompanhar o movimento do sol, também produz sementes que são verdadeiras joias nutricionais. Estas têm sido apreciadas desde a Antiguidade por suas propriedades únicas, sendo uma das maiores fontes vegetais de gorduras boas e antioxidantes.
Elas oferecem vantagens que vão muito além da sua simplicidade, tornando-se aliadas indispensáveis para quem busca uma alimentação balanceada. Nesse sentido, descubra, abaixo, 5 benefícios das sementes de girassol para a saúde e como usá-las!

1.Ajuda na regulação dos níveis de colesterol

O Ministério da Saúde aponta que quase 40% da população adulta no Brasil têm colesterol elevado. Sem o tratamento correto, essa condição silenciosa pode desencadear problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares.
Por sua vez, as sementes de girassol são uma excelente fonte de fitosteróis, compostos naturais que competem com o colesterol na absorção intestinal, diminuindo sua concentração no sangue. Assim sendo, ingerir regularmente ajuda a manter a saúde cardiovascular em dia.

2.Fortifica a proteção da pele

Ricas em ácidos graxos essenciais, como o ácido linoleico, elas auxiliam na formação da barreira lipídica da pele, preservando a hidratação e protegendo contra o envelhecimento precoce. A vitamina E, presente na semente de girassol, também ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelos raios UV – contudo, não substitui o uso do protetor solar.

3.Aumenta a imunidade

Zinco e selênio são micronutrientes cruciais para o fortalecimento do sistema imunológico, e as sementes de girassol fornecem doses expressivas desses elementos. Ambos atuam na produção de células de defesa, ajudando a prevenir infecções e gripes.
As sementes de girassol proporcionam energia, proteínas e benefícios essenciais para o corpo (Imagem: Ivan Dudka | Shutterstock)
As sementes de girassol proporcionam energia, proteínas e benefícios essenciais para o corpo (Imagem: Ivan Dudka | Shutterstock) Crédito:

4. É fonte de energia

A The National Academy of Medicine recomenda que adultos consumam no mínimo 0,8 g de proteína para cada quilo de peso corporal. Para uma pessoa com 70 kg, isso significa ingerir cerca de 56 gramas de proteína por dia. Essa quantidade é fundamental para manter as funções corporais em equilíbrio, especialmente para a recuperação muscular, manutenção da massa magra e suporte ao sistema imunológico.
As sementes de girassol podem ser uma ótima aliada para ajudar a alcançar essa meta diária de proteína . Conforme o U.S. Departament of Agriculture – Agricultural Research Service, em 100 gramas de sementes de girassol, encontramos cerca de 21 gramas de proteína, representando uma quantidade significativa. Além disso, as sementes oferecem outras vantagens nutricionais, como gorduras saudáveis e vitaminas, ajudando a manter os níveis de energia estáveis durante o dia.

5. Promove saúde capilar

Os nutrientes presentes, como vitamina B6, zinco e ácido pantotênico, fortalecem os folículos capilares e melhoram a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que ajuda no crescimento saudável dos fios e na prevenção de queda de cabelo.

Formas de usar as sementes de girassol no dia a dia

Abaixo, veja algumas maneiras criativas de incorporar sementes de girassol nas refeições de forma simples e eficaz:
  • Salpicadas em saladas: as sementes de girassol podem ser adicionadas a saladas para proporcionar crocância e enriquecer o prato com fibras e proteínas. Combinam bem com folhas verdes, legumes e frutas frescas;
  • Misturadas em smoothies: triture as sementes e adicione aos smoothies para aumentar o teor de proteínas e gorduras saudáveis, mantendo a energia estável por mais tempo;
  • Base para patês e pastas: use as sementes de girassol como base para patês, triturando-as com azeite e temperos. Essa pasta é uma excelente alternativa nutritiva para acompanhar pães e torradas;
  • Ingredientes em pães e bolos: misture as sementes na massa de pães e bolos ou polvilhe sobre eles antes de assar. Elas conferem crocância e valor nutricional extra;
  • Em barras de cereais caseiras: combine sementes de girassol com aveia, frutas secas e mel para criar barras de cereais caseiras, proporcionando um lanche saudável e prático.
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