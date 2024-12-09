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Se cuida

5 benefícios da planta barbatimão para a saúde e como usá-la

Descubra como essa espécie do cerrado brasileiro pode ajudar no tratamento de doenças

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 17:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

09 dez 2024 às 17:44
O barbatimão é uma planta com propriedades medicinais (Imagem: JH Bispo | Shutterstock)
O barbatimão é uma planta com propriedades medicinais Crédito: Imagem: JH Bispo | Shutterstock
O barbatimão, conhecido cientificamente como Stryphnodendron adstringens , é uma planta nativa do cerrado brasileiro amplamente utilizada na medicina tradicional. Seu nome, originado do tupi “yba-timão”, significa “árvore que aperta”, em referência às suas propriedades adstringentes.
A casca da planta concentra compostos bioativos que oferecem uma série de benefícios terapêuticos. Não à toa, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) e no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Por isso, abaixo, confira alguns benefícios da planta barbatimão para a saúde e como usá-la!

1. Acelera a cicatrização de feridas

O barbatimão é amplamente conhecido por suas propriedades cicatrizantes. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da planta pode ser aplicada topicamente em lesões como cicatrizante.
Os taninos presentes em sua casca promovem a contração dos tecidos da pele, acelerando o processo de fechamento de feridas. Essa característica é especialmente útil para tratar cortes, queimaduras e úlceras cutâneas.

2. Ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas

Graças às suas propriedades antimicrobianas, o barbatimão é eficaz no combate a infecções causadas por bactérias e fungos. Ainda segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção dessa planta pode ser usada como antisséptico na pele e em genitais.
Isso porque ele costuma ser utilizado em tratamentos de condições como candidíase, corrimentos vaginais e infecções na pele . Sua ação antisséptica também auxilia na desinfecção de feridas, criando um ambiente desfavorável para o crescimento de microrganismos.

3. Alivia problemas gastrointestinais

O barbatimão é uma alternativa natural para quem sofre de problemas digestivos, como gastrite, úlceras estomacais e diarreias. Seus taninos possuem ação adstringente, que ajuda a proteger e regenerar a mucosa gástrica, reduzindo inflamações e aliviando sintomas como dor e desconforto abdominal.
Além disso, segundo o estudo “ Gastric antiulcerogenic effects of Stryphnodendron adstringens in rats ”, publicado no Phytotherapy Research , o extrato total e as frações da planta mostraram atividade antiúlcera significativa nos modelos de úlceras causadas por estresse agudo e etanol acidificado em ratos, apoiando o uso de extratos de barbatimão no tratamento de lesões gástricas .
O barbatimão tem propriedades anti-inflamatórias que beneficiam a saúde (Imagem: Rogerio Argolo | Shutterstock)
O barbatimão tem propriedades anti-inflamatórias que beneficiam a saúde Crédito: Imagem: Rogerio Argolo | Shutterstock

4. Ação anti-inflamatória

O barbatimão é reconhecido por suas potentes propriedades anti-inflamatórias, que desempenham um papel importante no alívio de diversas condições de saúde. Conforme o estudo “ Experimental Evaluation of Stem Bark of Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville for Antiinflammatory Activity ”, publicado no Phytotherapy Research , a fração de acetona obtida do extrato bruto da casca da planta tem uma potente atividade anti-inflamatória.
Essa ação ocorre devido à presença de compostos bioativos que ajudam a reduzir o processo inflamatório nos tecidos. Por isso, ele é amplamente utilizado no tratamento de feridas, inflamações na pele, problemas respiratórios, como sinusite e dor de garganta, e até inflamações internas, como gastrite.

5. Promove a saúde bucal

A planta também é amplamente usada no cuidado da saúde bucal. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a decocção do barbatimão pode ser usada com antisséptico na mucosa bucal. Isso porque suas propriedades antibacterianas ajudam a prevenir o desenvolvimento de cáries e a tratar condições como gengivite, aftas e mau hálito. Além disso, sua ação adstringente fortalece as gengivas e reduz sangramentos na região.

Como usar o barbatimão

O barbatimão pode ser utilizado de diferentes maneiras, dependendo da necessidade:
  • Chá: indicado para problemas gastrointestinais e dores em geral. Para prepará-lo, basta ferver as cascas em uma panela com água.
  • Banho de assento: ideal para tratar infecções ginecológicas ou desconfortos na região íntima.
  • Compressas: a infusão pode ser usada em compressas para aplicação direta em feridas ou queimaduras.
  • Gargarejos: o chá também pode ser usado para gargarejos no tratamento de problemas bucais e respiratórios.

Cuidados importantes

Apesar dos benefícios do barbatimão, é importante destacar que ele deve ser utilizado com cautela . Seu uso inadequado ou em excesso pode causar efeitos adversos, como irritação na pele e no trato gastrointestinal, devido à alta concentração de taninos.
Além disso, a planta não substitui o acompanhamento médico nem tratamentos convencionais, especialmente em casos de doenças graves. É essencial consultar um profissional de saúde antes de utilizá-lo, garantindo que ele seja empregado de forma segura e complementar, sem riscos para a saúde ou interferência em outros tratamentos.
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